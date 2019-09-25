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İngiliz Parlamentosu, Yüksek Mahkeme kararı sonrası yeniden toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.09.2019 15:56 | Son Güncelleme

İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’ın askıya aldığı parlamento, Yüksek Mahkeme kararının ardından bugün yeniden toplandı.İngiltere’de Yüksek Mahkeme, dün Başbakan Boris Johnson’ın parlamentoyu beş hafta süreyle askıya almasının hukuksuz olduğu yönünde karar vermişti.

İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’ın askıya aldığı parlamento, Yüksek Mahkeme kararının ardından bugün yeniden toplandı.
İngiltere’de Yüksek Mahkeme, dün Başbakan Boris Johnson’ın parlamentoyu beş hafta süreyle askıya almasının hukuksuz olduğu yönünde karar vermişti. Yüksek Mahkemenin dünkü kararının ardından bugün parlamento yeniden toplandı.
Muhalefet milletvekilleri başbakanın istifa etmesi gerektiğini savunurken, Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson’ın Brexit Planı’nı uygulayacağını açıkladı. Parlamentoda soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Geoffrey Cox, mahkemenin kararına ve Brexit konusunda uzatma istenmesine ilişkin yasaya uyacaklarını söyledi.

Ne olmuştu
Parlamentonun askıya alınmasından önce gerçekleştirilen son oturumda, hükümetin 31 Ekim’e kadar bir anlaşma sağlanmaması durumunda Avrupa Birliği’nden 3 aylık ek süre istemesini öngören tasarı kabul edilmişti. Johnson, Kraliçe’den aldığı yetki ile parlamentoyu 5 hafta askıya almış ve dün Yüksek Mahkeme bu kararın hukuksuz olduğu yönünde hüküm vermişti.

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