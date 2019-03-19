İngiliz parlamentosunda Brexit çıkmazı

AB üyesi 27 ülkenin Brexit'ten sorumlu bakanları Brüksel'de bir araya gelerek durumu görüşecek.İngiliz parlamentosunda yaşanan son gerilimin ardından, İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecinin başarısızlıkla sonuçlanacağına yönelik endişe büyüyor. İktidardaki Muhafazakar Parti Milletvekili ve avukat Robert Buckland Londra'da yaptığı açıklamada İngiltere'nin "yapısal bir krizin" içinde olduğu değerlendirmesini yaptı. Muhafazakar Partili bir diğer milletvekili James Gray ise Avam Kamarası Başkanı John Bercow'a "çok kızgın" olduğunu ifade etti. Bercow, dün hükümetin AB ile varılan Brexit anlaşmasını hiçbir değişiklik yapmadan üçüncü kez Parlamento'da oylatamayacağını, bunun 415 yıllık bir hükme aykırı olduğunu açıklamıştı. Bercow ayrıca bir tasarının aynı yasama sürecinde gelişigüzel sıklıkta oylanamayacağını da vurgulamıştı. İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit Anlaşması halihazırda iki kez İngiliz parlamentosunda reddedilmişti. İngiliz milletvekillerinin perşembe günü başlayacak AB Zirvesi öncesinde, May ve AB'nin üzerinde uzlaştığı anlaşmayı onaylaması gerekiyor. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için yeterli zaman bulunmuyor.

AB'nin 27 üye ülkesinin Brexit'ten sorumlu bakanları bugün Brüksel'de bir araya gelerek, son gelişmeleri değerlendirecek. Londra'da yaşanan kaosa karşı, AB'nin nasıl bir duruş sergileyeceği ile ilgili ayrıntıların ise Perşembe günü devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı AB Zirvesi'nde açıklığa kavuşması bekleniyor. "Hükümetin bilgisi yoktu" İngiliz hükümetinden dün akşam yapılan açıklamada, Avam Kamarası Başkanı John Bercow'un hükümeti önceden bilgilendirmediği, söz konusu bilgilerin "uygun şekilde dikkate alınması gerektiği" ifade edildi. Daha önce de Brexit destekçilerinin hoşuna gitmeyen pek çok karar veren Bercow, sıklıkla görevini fazla AB dostu şekilde yürütmekle eleştiriliyor. Brexit'in daha önce planlandığı gibi 29 Mart'ta gerçekleşmesi mümkün olmadığı için İngiltere'nin ayrılma tarihinin ertelenmesi için AB'den talepte bulunması bekleniyor. Birçok AB ülkesi İngiltere'nin Birlik'ten ayrılma tarihinin ertelenmesini kabul etmeye hazır olduklarını, ancak bunun için İngiliz hükümetinin sürecin ne şekilde işleyeceği ve zaman konusunda ayrıntılı bir plan ortaya koyması gerektiğini vurgulamıştı.