İngiliz Parlamentosunda Brexit oturumu

LONDRA (AA) - İngiliz Parlamentosu, hükümetin sunduğu ve Brexit anlaşmasında değişikliğe gidilmesine yönelik devam eden müzakerelere destek istediği önergeyi oylayacak.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında, Brexit konusunda atılacak sonraki adımlar tartışılacak.

Bugünkü oturumda bazı milletvekillerinin de hükümet önergesine bir dizi değişiklik teklifi vermesi bekleniyor. Brexit'in ertelenmesinden yeni bir referanduma kadar geniş yelpazedeki değişiklik tekliflerinin kabul edilmesi durumunda bile hükümet açısından bağlayıcılığı bulunmayacak.

Ancak herhangi bir oylamada hükümetin desteklediği seçeneğin önemli bir farkla kaybetmesi durumunda, bunun Başbakan Theresa May üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.

May geçen ay parlamentoda kaybettiği oylamalardan sonra 13 Şubat'a kadar yeni bir Brexit anlaşmasını parlamentoya sunma, bunun olmaması durumunda da 14 Şubat'ta sözü milletvekillerine bırakma vaadinde bulunmuştu. May hafta içi yaptığı açıklamada ise parlamentodan AB ile müzakere için ek süre talep ederek, parlamentodaki "anlamlı oylama" için 26 Şubat tarihini işaret etti.