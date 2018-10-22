LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın arbedede öldüğü yönündeki iddiasının inandırıcı olmadığını söyledi.

İngiliz parlamentosunda Kaşıkçı'nın öldürülmesi hakkındaki yapılan özel oturumda konuşan Hunt, Suudi gazetecinin öldürülmesini en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek, "Sorumlu herkesten hesap sorulmalı." ifadesini kullandı.

Hunt, "Kaşıkçı, yakın ilişkide olduğumuz bir hükümetin ajanları tarafından öldürüldü. Bir arbedede öldürüldüğü iddiası inandırıcı bir açıklama değil." diye konuştu.

"İngiltere'nin eylemleri, Suudi yetkililerin yapacakları nihai açıklamanın inandırıcılığına ve böyle bir şeyin bir daha yinelenmeyeceğine güvenmesine bağlı olacaktır." diyen Hunt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suudi Arabistan'dan İstanbul'a 15 Suudi yetkilinin yollanması emrini kim verdi? Riyad yönetimi Kaşıkçı'nın öldüğünü ilk olarak ne zaman öğrendi? Soruşturmacıların konsolosluğa girişi niçin geciktirildi? Kaşıkçı'nın naaşına ne oldu? Suudi Arabistan öldüğünü açıklamak için niye 17 gün bekledi?"