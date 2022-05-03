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İngiliz parlamentosunda porno izlerken yakalanmıştı! Traktörlere bakmaya çalışıyormuş

03.05.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz Parlamentosu'nda milletvekili Neil Parish'in porno izlediği ortaya çıktıktan sonra ülke şoka uğramıştı. Tüm ülkeyi ayağa kaldıran olayın ardından milletvekili Parish 'traktörlü' bir savunma yaptı. Diğer siyasiler ise Parish'e alay ettiği gerekçesiyle sert çıktı.

İngiliz parlamentosunda porno izlerken yakalanmıştı! Traktörlere bakmaya çalışıyormuş

Muhafazakar milletvekili Neil Parish Avam Kamarası'nda porno izlediği tespit edilmişti. Olayın ardından Parish istifa etmişti. Olayla ilgili açıklama yapan Parish, aslında traktörlerle ilgili bir şeyler izlemeye çalıştığını söyledi.

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İngiliz Parlamentosu'nda Milletvekili Neil Parish, Parlamento'dayken ilk seferde kendini yanlışlıkla porno sitesinde bulduğunu, ancak daha sonra ikinci kez geri döndüğünü ve bunu 'en büyük suçu' ve 'delilik anı' olarak nitelendirdi.

"ÇOK BENZER ADDAKİ BAŞKA BİR WEB SİTESİ"

BBC South West'e konuşan Parish şunları söyledi:

"Oldukça gülünç bir durum, aslında traktörlere bakıyordum. Çok benzer addaki başka bir web sitesine girdim ve biraz izledim, yapmamalıydım."

"TÜM DÜNYAYA SÖYLÜYORUM"

65 yaşındaki muhafazakar milletvekili yaptığının 'kesinlikle yanlış' olduğunu kabul etti ve ekledi:

"Ömrüm boyunca bununla yaşamak zorunda kalacağım. Çok büyük hata yaptım, bunu tüm dünyaya söylüyorum. Orada porno izlediğim düşüncesi kadınları korkutuyor. 12 yıldır parlamentodayım ve parlamentodaki şimdiye kadar en saygın kişilerden biriyim. Ya da eskiden öyleydim. Hata ettim, aptallık ettim, aklım başımda değildi."

"BİZİ DÜNKÜ ÇOCUK SANMIŞ OLMALI"

İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner, Parish'i şu sözlerle eleştirdi:

"Traktör arıyordu ama porno oyuncuları mı buldu? Neil Parish bizi dünkü çocuk sandı herhalde."

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İngiltere
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