İngiliz parlamentosunda üçüncü Brexit oylamasına destek yok

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, daha önce iki kez reddedilen Brexit anlaşmasını parlamentoya yeniden sunmak için gerekli milletvekili desteğini henüz bulamadığını söyledi.

May, İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında milletvekillerine Brexit sürecindeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

İngiltere’nin AB’den bir anlaşmayla ayrılmasının doğru olacağına inanmayı sürdürdüğünü belirten May, “Ancak büyük bir üzüntüyle şu sonuca vardım ki mevcut koşullarda Brexit anlaşmasını üçüncü kez parlamentoya sunmak için gerekli destek hala yok.” dedi.

May, gerekli desteği sağlamak için parlamento içindeki temaslarını sürdüreceğini ifade etti.

Bir anlaşmanın parlamentodan onay alamaması durumunda Brexit tarihinin daha uzun süreli ertelenmesinin de gündeme gelebileceğine işaret eden May, parlamentonun onayını almadan anlaşmasız ayrılık seçeneğini ise takip etmeyeceğini kaydetti.

May, parlamentonun alacağı her kararın hükümeti bağlayacağına dair “açık çek” veremeyeceğini de sözlerine ekledi.