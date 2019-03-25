HABER

İngiliz parlamentosunda üçüncü Brexit oylamasına destek yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 19:39 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Theresa May: - "Mevcut koşullarda Brexit anlaşmasını üçüncü kez parlamentoya sunmak için gerekli destek hala yok"

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, daha önce iki kez reddedilen Brexit anlaşmasını parlamentoya yeniden sunmak için gerekli milletvekili desteğini henüz bulamadığını söyledi.

May, İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında milletvekillerine Brexit sürecindeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

İngiltere’nin AB’den bir anlaşmayla ayrılmasının doğru olacağına inanmayı sürdürdüğünü belirten May, “Ancak büyük bir üzüntüyle şu sonuca vardım ki mevcut koşullarda Brexit anlaşmasını üçüncü kez parlamentoya sunmak için gerekli destek hala yok.” dedi.

May, gerekli desteği sağlamak için parlamento içindeki temaslarını sürdüreceğini ifade etti.

Bir anlaşmanın parlamentodan onay alamaması durumunda Brexit tarihinin daha uzun süreli ertelenmesinin de gündeme gelebileceğine işaret eden May, parlamentonun onayını almadan anlaşmasız ayrılık seçeneğini ise takip etmeyeceğini kaydetti.

May, parlamentonun alacağı her kararın hükümeti bağlayacağına dair “açık çek” veremeyeceğini de sözlerine ekledi.

- Süreç

İngiliz parlamentosunun bugün Brexit konusunda önergeleri ve değişiklik teklifini oylaması bekleniyor ancak İngiliz yasalarına göre bu oylamalar hükümeti bağlayıcı nitelik taşımıyor.

May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda 15 Ocak ve 12 Mart'ta yapılan oylamalarda ezici çoğunlukla reddedilmişti.

AB İngiltere'nin Brexit tarihini 30 Haziran'a erteleme talebini reddetmiş, bunun yerine koşullu bir ertelemeyi kabul etmişti.

Buna göre May'in Brexit anlaşmasının onaylanması durumunda İngiltere 22 Mayıs'ta, onay alamaması durumunda ise 12 Nisan'da AB'den ayrılmış olacak.

May, hafta sonu parti içi muhalefetle ve parlamentodaki diğer partilerin temsilcileriyle görüşerek anlaşmasına destek istemişti.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda Brexit kararı almış, ayrılık sürecini de 29 Mart 2017'de resmen başlatmıştı.

Ülkenin normal takvime göre bu 29 Mart'ta AB'den ayrılması gerekiyordu.

PARTNEREski İstanbul'a bir de böyle bakınEski İstanbul'a bir de böyle bakın
Yüksekova’da ev sular altında kaldıYüksekova’da ev sular altında kaldı
Türkiye'den ABD'nin skandal kararına ilk tepki!Türkiye'den ABD'nin skandal kararına ilk tepki!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Brexit ingiltere Theresa May

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan: Uluslararası bir marka buraya fabrika kuracak

Erdoğan: Uluslararası bir marka buraya fabrika kuracak

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

Mustafa Cengiz noktayı koydu! 'Görevimizin başındayız'

Mustafa Cengiz noktayı koydu! 'Görevimizin başındayız'

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD uluslararası hukuku yok saydı

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına ilk tepki!

Donald Trump, Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı kabul eden kararnameyi imzaladı

Trump, çok tartışılan kararnameyi imzaladı!

İstanbul Kağıthane'de yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da büyük yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Van-Hakkari kara yolunda 'çığ düştü' ihbarı!

Ekipleri alarma geçiren ihbar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.