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İngiliz parlamentosundan Başbakan'a ikinci ret

14.02.2019 23:26 | Son Güncelleme

İngiltere'de parlamento, May'in Brexit'i Brüksel'le bir kez daha müzakere etmesine destek çıkmadı.

İngiliz parlamentosundan Başbakan'a ikinci ret

Avam Kamarası'ndaki oylama May'in, sürece ilişkin parlamentodaki ikinci hezimeti oldu.İngiltere Başbakanı Theresa May, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden çıkışı ile ilgili süreçte bir kez daha parlamentonun engeline takıldı.

May hükümetinin Brüksel'le varılan anlaşmayı yeniden müzakere etmesine destek veren bir önerge, 258'e karşı 303 oyla reddedildi.

Parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası'nda yapılan oylama, 15 Ocak'ta AB ile varılan Brexit anlaşmasının reddedilmesinin ardından May'in ikinci yenilgisi olarak kayıtlara geçti. May, Avam Kamarası'nda yapılan oylamaya katılmadı.

Oylama sonrası yaptığı açıklamada İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, sonucun Brexit'in ilerleyişi konusunda Başbakan'a destek verilmediğinin bir ispatı olduğunu savundu.

İngiltere Başbakanı Theresa May, özellikle itiraza neden olan Kuzey İrlanda sınırına ilişkin tedbir maddesini Brüksel ile yeniden müzakere etmek istiyor.

Brexit sürecindeki en büyük ihtilaf başlıklarından birini, Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında yeniden fiziki sınır oluşmasının önüne geçmeyi hedefleyen tedbir maddesi oluşturuyor.

Brexit anlaşmasındaki düzenlemelerin Birleşik Krallık'ın parçalanmasına kadar gidebilecek senaryolara neden olabileceğini savunan İngiliz politikacılar, anlaşmanın bu maddesine karşı çıkıyor.

AFP,AP/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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