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İngiliz parlamentosundan Huawei’ye “gizli ilişki” suçlaması

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.10.2020 15:11 | Son Güncelleme

İngiliz parlamentosu savunma komitesi, Huawei’nin Çin devleti ile gizli ilişki içerisinde olduğuna dair net kanıt bulunduğunu bildirdi. Huawei ise söz konusu iddiayı reddetti.

İngiliz parlamentosundan Huawei’ye “gizli ilişki” suçlaması

İngiliz parlamentosu savunma komitesi tarafından yapılan açıklamada, Çinli teknoloji şirketi Huawei’nin Çin devleti ile gizli ilişki içerisinde olduğuna ilişkin net delillerin olduğu, şirketin tüm ürünlerinin telekomünikasyon altyapısından planlanandan daha önce çıkarılmasının gerekebileceği kaydedildi.

Komite Başkanı Tobias Ellwood, “Ulusal güvenliğimizi kısa vadeli teknolojik gelişmeler uğruna feda etmemeliyiz.” değerlendirmesinde bulundu.

HUAWEİ'YE GÖRE SUÇLAMALAR ASILSIZ

Huawei’den konuya ilişkin yapılan açıklamada ise söz konusu iddia reddedildi. Açıklamada, “Bu rapor gerçeklerden çok, bir düşünceye dayanıyor. İnanıyoruz ki insanlar bu, gizli ilişki gibi, asılsız suçlamaları görecek ve bunlar yerine şirketin 20 yıldır ülkedeki faaliyetini hatırlayacaklardır.” ifadelerine yer verildi.

Geçen haziran ayında İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden, Çinli Huawei şirketinin ekipmanlarının 2027 yılına kadar İngiltere’nin 5G altyapısından çıkarılmasına karar verildiğini bildirmişti.

Dowden, Ulusal Siber Güvenlik Merkezi’nin (NCSC) danışmanlığında Huawei’nin İngiltere’nin 5G altyapısındaki rolünün incelendiğini, ABD’nin Çinli teknoloji şirketine uyguladığı yaptırımlar nedeniyle hükümetin daha önceki değerlendirmesinin değiştiğini söylemişti.

Dowden, “Bu yılın sonundan itibaren telekom operatörleri Huawei’de 5G ekipmanı satın almamalıdır. Telekomünikasyon güvenlik tasarısı geçtikten sonra, satın almaları yasa dışı olacak.” ifadelerini kullanmıştı.

AA

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