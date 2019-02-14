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İngiliz parlamentosundan hükümete Brexit darbesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 21:08 | Son Güncelleme

İngiliz parlamentosu, hükümetin Brexit yaklaşımına ve yeniden müzakere sürecine destek veren önergeyi reddetti

LONDRA (AA) - İngiliz parlamentosu, hükümetin Brexit yaklaşımına ve AB ile varılan anlaşmayı yeniden müzakere çabasına destek veren önergeyi reddetti.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda yapılan oylamada, hükümetin, Brexit yaklaşımına ve AB ile varılan anlaşmayı yeniden müzakere sürecine destek veren önerge, 258'e karşı 303 oyla reddedildi.

Bu, Başbakan Theresa May'in, Brexit anlaşmasının 15 Ocak'ta 202'ye karşı 432 oyla reddedilmesinin ardından aldığı ikinci büyük yenilgi oldu.

May, AB ile vardığı anlaşmanın reddedilmesine yol açan Kuzey İrlanda sınırına ilişkin, ''tedbir maddesi''nin AB ile yeniden müzakere etmeye çalışıyordu.

Başbakan May'in bu akşam aldığı yenilgide, anlaşmanın bu maddesine karşı çıkan sert Brexit yanlısı Muhafazakar Parti'li milletvekillerinin çekimser oy kullanması etkili oldu.

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Anahtar Kelimeler:
AB Brexit İngiliz Parlamentosu ingiltere Theresa May

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