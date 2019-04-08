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İngiliz pasaportlarında AB ibaresi kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 15:30 | Son Güncelleme

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasına ilişkin süre uzamış olsa da yeni pasaportlardan Avrupa Birliği ibaresi kaldırıldı.Kördüğüme dönen İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması Brexit’te yeni bir gelişme yaşandı.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasına ilişkin süre uzamış olsa da yeni pasaportlardan Avrupa Birliği ibaresi kaldırıldı.
Kördüğüme dönen İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması Brexit’te yeni bir gelişme yaşandı. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasına Brexit tarihinin ertelenmesine rağmen İngiltere pasaportları artık yeni hali ile basılıyor. Pasaportların üzerinde bulunan ‘Avrupa Birliği” ifadesi şaşkınlığa neden oldu. Yeni pasaportunu alan Susan Hindle Barone adlı sosyal medya kullanıcısı şaşkınlığını gizleyemedi.
Yeni ve eski pasaportunun fotoğrafını yayınlayan sosyal medya kullanıcısı, “Çok şaşırdım. Hala Avrupa Birliği üyesiyiz. Henüz birlikten ayrılmamışken bu değişikliği yaptıklarına inanamıyorum. Ayrılarak ne kazanıyoruz. Kesinlikle kaybedeceğimiz çok şey var” ifadelerini kullandı.
İngiltere hükümetinin Brexit anlaşması parlamentoda üç kez reddedilirken, İngiltere Brexit tarihini 12 Nisan’a ertelemişti. Ancak İngiltere, AB’den yeni bir erteleme talep etmişti. İngiltere Başbakanı Theresa May’in AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’a yazdığı mektupla ilettiği Brexit’i 30 Haziran’a kadar erteleme talebi, çarşamba günü yapılacak AB liderler zirvesinde karara bağlanacak.

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