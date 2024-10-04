HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İngiliz petrol tankerine bomba yüklü tekneyle saldırdılar! O anlar kamerada…

İngiliz petrol tankerine bomba yüklü tekneyle saldırdılar! O anlar kamerada…

04.10.2024 08:25
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Bakan Göktaş: "Bireylerin sağlığını koruyan ve üretkenliğini artıran aile kurumu ülkelerin kalkınmasını hızlandırıyor ve refah düzeylerini yükseltiyor"

Bakan Göktaş: "Bireylerin sağlığını koruyan ve üretkenliğini artıran aile kurumu ülkelerin kalkınmasını hızlandırıyor ve refah düzeylerini yükseltiyor"

MSB'den haftalık basın bilgilendirme toplantısı

MSB'den haftalık basın bilgilendirme toplantısı

Avukat Epözdemir: 1 hafta içinde rapor tanzim edilecektir

Avukat Epözdemir: 1 hafta içinde rapor tanzim edilecektir

İçerik devam ediyor
04.10.2024 08:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemen’deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz’de İngiliz petrol tankeri Cordelia Moon’a bomba yüklü tekneyle saldırı düzenledi.

Yemen’deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz’de İngiliz petrol tankeri Cordelia Moon’u vurdu. Husiler, Kızıldeniz’de Yemen'in Hudeyde kentinin yaklaşık 64 deniz mili kuzeybatısında İngiliz petrol tankeri Cordelia Moon’a bomba yüklü tekneyle 1 Ekim'de saldırı düzenledi. Husiler, saldırıya ait görüntüleri yayınladı.

Görüntülerde, gemideki güvenlik personelinin bomba yüklü tekneye ateş ettiği ama saldırıyı engelleyemediği görüldü.

Gemideki, hasarın boyutu henüz bilinmezken, can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Yemen Husiler Tanker ingiliz saldırı
En Çok Okunan Haberler
'İhtimal fazlalaştı' diyerek rakam verdi

'İhtimal fazlalaştı' diyerek rakam verdi

Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına neden olan fotoğraf tüyler ürpertti!

Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına neden olan fotoğraf tüyler ürpertti!

Bankta uyuyakalan kadın defalarca tecavüze uğrayarak hayatını kaybetti

Bankta uyuyakalan kadın defalarca tecavüze uğrayarak hayatını kaybetti

Yeni bir çözüm süreci mi geliyor?

Yeni bir çözüm süreci mi geliyor?

'Kefen olmaması' gündem oldu! Herkes şimdi bu sorunun yanıtını merak ediyor: Adli Tıp Uzmanı açıkladı

'Kefen olmaması' gündem oldu! Herkes şimdi bu sorunun yanıtını merak ediyor: Adli Tıp Uzmanı açıkladı

İstanbul'da polise saldırı! Çete lideri polisle çatıştı, hayatını kaybetti

İstanbul'da polise saldırı! Çete lideri polisle çatıştı, hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.