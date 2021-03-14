İngiliz Polisi Eleştirilerin Hedefinde

“Sokakları geri istiyoruz” hareketince düzenlenip daha sonra polis ve yargıdan yapıcı bir güvence alınamadığı için “herkes kapısının önünde mum yaksın” çağrısına dönüşen anma, “kısıtlanamaz kızkardeşler” adlı bir başka kadın hareketinin öncülüğünde planlandığı gibi gerçekleşti.

Sarah Everard’ın, öldürülmeden önce son görüldüğü parkı çiçekler ve mumlarla süsleyerek bir taziye alanına dönüştüren kadınlar, Londra Emniyeti’nin karantinayı gerekçe göstererek yasaklamasına rağmen buluşup bir anma düzenledi.

3 Mart’ta Londra’nın merkez semtlerinden Clapham Common’da kayıp olarak bildirilen Sarah Everard’ın cansız bedeni güneyde bir yerleşim yerinde, Kent’te ağaçlık alanda bulunmuştu.

Londra’daki kadın cinayeti, zanlının bir erkek polis olmasının da etkisiyle bir kadın hareketine dönüştü.

Polis karantinayı gerekçe gösterip kalabalıktan eve gitmesini istedi, hareketin öncülerini göz altına alındı.

Saatler süren itiş kakışa rağmen kalabalık dağılmadı. Polis kimi zaman kalabalığın ortasında kaldı.

Vahşice işlenmiş bir kadın cinayetinin ardından birlikte yas tutma amacıyla başlayan eylem, üstelik katil zanlısı bir polisken, polisin bunca sert müdahalesi sonucu gündemin ilk sırasına yerleşti.

Kendisi de bir kadın olan Londra emniyet müdürü Cressida Dick’e istifa çağrısı yapıldı. Hükümetin zirvesinden yine bir kadın, İçişleri Bakanı Priti Patel, polisten müdahaleye ilişkin ayrıntılı rapor istedi.

Polis ise eylemle ilgili 4 kişinin gözaltında olduğu bilgisini paylaştı ve müdahaleyi savundu ve Corona salgınında yapılacak en sorumlu hareket olarak niteledi.

Bütün bu olaylara yol açan olan Sarah Everard cinayet davası Cumartesi günü başladı. 48 yaşındaki Polis memuru Wayne Couzens, 33 yaşındaki genç kadını kaçırıp öldürmekle suçlanıyor. Sarah Everard’ın Londra’da 3 Mart gecesi son kez görüldüğü Clapham Common’da yas devam ediyor.

İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre 2020 yılı Mart ayına kadar, son bir yılda, ülkede toplam 207 kadın cinayeti işlenmiş. Aynı döneme ait bir önceki yıl öldürülen kadın sayısı ise 241.

Kadın ya da erkek cinayetlerini işleyenlerin %97’si erkek.

