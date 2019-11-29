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İngiliz polisi: Londra Köprüsü saldırganı öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 19:50 | Son Güncelleme

İngiliz basınına göre olayda 5 kişi yaralandı

LONDRA (AA) - İngiliz polisi, Londra Köprüsü'ndeki bıçaklı saldırganın öldürüldüğünü doğruladı.

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard Genel Müdür Yardımcısı Neil Basu yaptığı açıklamada, yerel saatle 14.00'te ihbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerinin vurduğu saldırganın öldüğünü söyledi.

Basu, olayda terör bağlantısı olduğunu belirterek, saldırganın sahte olduğu anlaşılan bir patlayıcı cihaz taşıdığını kaydetti.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, çevredekilerin bir kişiye müdahale etmeye çalıştığı, olay yerine ulaşan polisin bu kişiye ateş ettiği, vurulan kişinin yerde yattığı görülüyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre olayda 5 kişi yaralandı.

Londra Köprüsü'nde 3 Haziran 2017'de yaşanan bıçaklı terör saldırısında 3'ü saldırgan 11 kişi ölmüştü.

İngiliz hükümeti, bu ay ülkedeki terör tehdit seviyesini en yüksek ikinci basamak olan "ciddi"den 3. basamak olan "önemli"ye düşürmüştü. Terör tehdit seviyesi 2017'de meydana gelen terör saldırılarının ardından yükseltilmişti.

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ingiltere Londra Londra Köprüsü Scotland Yard

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