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İngiliz polisi parlamento önündeki ekip sayısını artırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 19:54 | Son Güncelleme

İngiltere'de 50 milletvekilinin Scotland Yard'a yazdığı şikayet mektubunun ardından parlamento binası çevresinde polis sayısı artırıldı

LONDRA (AA) - İngiltere'de 50 milletvekilinin Scotland Yard'a yazdığı şikayet mektubunun ardından parlamento binası çevresinde polis sayısı artırıldı.

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard, milletvekillerinden gelen şikayet üzerine parlamento binası çevresindeki polis sayısını artırdı, görevlendirilen polisler arasında silahlı ekipler de yer aldı.

Polisten yapılan açıklamada, alınan "kamu düzenini bozma" ihbarları üzerine soruşturma başlatıldığı ancak henüz herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadığı kaydedildi.

Çeşitli partilerden 50 milletvekili, Scotland Yard'ın başındaki Cressida Dick'e bugün gönderdikleri mektupta, parlamento çevresindeki göstericilerin davranışlarının "ciddi şekilde kaygı verici" hale geldiğini bildirmişti.

"Parlamento binası çevresindeki kamu düzeni ve güvenliğin kötüye gidişi hakkındaki ciddi kaygılarımızı ifade etmek için yazıyoruz." ibaresine yer verilen mektupta, şunlar kaydedilmişti:

"Brexit üzerinde farklı görüşleri olan bir dizi grubun aylarca devam eden barışçıl gösterilerin ardından, memurlarınızın da pekala farkında olduğu aşırı sağ bağlantılı bazı bireyler milletvekillerine, gazetecilere, diğer eylemcilere ve halka karşı tehditkar ve suça dönüşme potansiyeli taşıyan eylemlere girişmeye başladı."

Milletvekilleri, polisin bu tür eylemcilere karşı koordineli olarak önlemlerini artırması çağrısı yapmıştı.

Parlamento Başkanı John Bercow da polisin parlamento çevresinde ve giriş - çıkış notalarında önlemlerini artırmasını talep etmişti.

- Milletvekili ve gazeteciye taciz

Muhafazakar Partili Brexit karşıtı milletvekili Anna Soubry, dün akşam parlamento girişinde bazı göstericilerin sözlü tacizine maruz kalmıştı. Soubry, polisin göstericilere müdahalede bulunmamasına tepki göstermişti.

Aynı saatlerde The Guardian gazetesi yazarı Owen Jones da benzer bir tacizin hedefi olmuştu.

Sosyal medyaya görüntüleri yansıyan olaylarda, göstericilerin bazılarının "sarı yelek" giymesi dikkat çekmişti.

İngiltere’de tartışmalı Brexit anlaşmasının geçen ay parlamentoya sunulması sürecinde, Brexit yandaşları ve karşıtları parlamento binası çevresinde gösteri düzenlemişti.

- Milletvekili öldürülmüştü

Ülkede 23 Haziran 2016'da yapılan Brexit referandumunun bir hafta öncesinde İşçi Partili kadın milletvekili Jo Cox, bir aşırı sağcının saldırısında hayatını kaybetmişti.

İngiliz parlamentosu, Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını 15 Ocak'ta oylamaya hazırlanıyor. Parlamentonun anlaşmayı yarından itibaren 5 oturumda tartışması öngörülüyor.

May, geçen ay yapılması planlanan oylamayı, yeterli desteği alamayacağını görmesi üzerine ertelemişti.

İngiliz polisi parlamento önündeki ekip sayısını artırdı

- İngiltere'de 50 milletvekilinin Scotland Yard'a yazdığı şikayet mektubunun ardından parlamento binası çevresinde polis sayısı artırıldı

İngiliz milletvekillerinden polise çağrı

İngiliz milletvekillerinden polise çağrı

İngiliz milletvekillerinden polise çağrı

İngiliz milletvekillerinden polise çağrı

İngiliz milletvekillerinden polise çağrı

İngiliz milletvekillerinden polise çağrı

İngiliz milletvekillerinden polise çağrı

İngiliz milletvekillerinden polise çağrı

İngiliz milletvekillerinden polise çağrı

İngiliz milletvekillerinden polise çağrı

İngiliz milletvekillerinden polise çağrı

İngiliz milletvekillerinden polise çağrı

İngiliz milletvekillerinden polise çağrı

İngiliz milletvekillerinden polise çağrı

İngiliz milletvekillerinden polise çağrı

İngiliz milletvekillerinden polise çağrı

İngiliz milletvekillerinden polise çağrı

İngiliz milletvekillerinden polise çağrı

İngiliz milletvekillerinden polise çağrı

İngiliz milletvekillerinden polise çağrı

İngiliz milletvekillerinden polise çağrı

İngiliz milletvekillerinden polise çağrı

İngiliz milletvekillerinden polise çağrı

İngiliz milletvekillerinden polise çağrı

İngiliz milletvekillerinden polise çağrı

İngiliz milletvekillerinden polise çağrı

İngiliz milletvekillerinden polise çağrı

İngiliz milletvekillerinden polise çağrı

İngiliz milletvekillerinden polise çağrı

İngiliz milletvekillerinden polise çağrı

İngiliz milletvekillerinden polise çağrı

İngiliz milletvekillerinden polise çağrı

İngiliz milletvekillerinden polise çağrı

İngiliz milletvekillerinden polise çağrı

İngiliz milletvekillerinden polise çağrı

İngiliz milletvekillerinden polise çağrı
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Anna Soubry Brexit Cressida Dick İngiliz Parlamentosu ingiltere John Bercow Londra Owen Jones

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