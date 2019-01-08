İngiliz polisi parlamento önündeki ekip sayısını artırdı

LONDRA (AA) - İngiltere'de 50 milletvekilinin Scotland Yard'a yazdığı şikayet mektubunun ardından parlamento binası çevresinde polis sayısı artırıldı.

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard, milletvekillerinden gelen şikayet üzerine parlamento binası çevresindeki polis sayısını artırdı, görevlendirilen polisler arasında silahlı ekipler de yer aldı.

Polisten yapılan açıklamada, alınan "kamu düzenini bozma" ihbarları üzerine soruşturma başlatıldığı ancak henüz herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadığı kaydedildi.

Çeşitli partilerden 50 milletvekili, Scotland Yard'ın başındaki Cressida Dick'e bugün gönderdikleri mektupta, parlamento çevresindeki göstericilerin davranışlarının "ciddi şekilde kaygı verici" hale geldiğini bildirmişti.

"Parlamento binası çevresindeki kamu düzeni ve güvenliğin kötüye gidişi hakkındaki ciddi kaygılarımızı ifade etmek için yazıyoruz." ibaresine yer verilen mektupta, şunlar kaydedilmişti:

"Brexit üzerinde farklı görüşleri olan bir dizi grubun aylarca devam eden barışçıl gösterilerin ardından, memurlarınızın da pekala farkında olduğu aşırı sağ bağlantılı bazı bireyler milletvekillerine, gazetecilere, diğer eylemcilere ve halka karşı tehditkar ve suça dönüşme potansiyeli taşıyan eylemlere girişmeye başladı."