HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiliz polisi: Saldırı bir terör eylemi

İngiliz polisi: Saldırı bir terör eylemi

21.06.2020 16:03 | Son Güncelleme

İngiltere'de polis, Reading'te bir parkta gerçekleştirilen bıçaklı saldırının terör eylemi olduğunu açıkladı.

İngiliz polisi: Saldırı bir terör eylemi

Polis, olayın aynı gün parkta yapılan ırkçılık karşıtı eylemle ise bağlantısının bulunmadığını kaydetti.İngiltere'de emniyet teşkilatı içindeki terörle mücadele birimi, Reading kentinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırının bir "terör eylemi" olduğu açıkladı. Cumartesi gecesi kentteki bir parkta meydana gelen saldırıda üç kişi hayatını kaybederken üç kişi de ağır yaralanmıştı. Thames Valley Polis Teşkilatı, saldırıyı tek başına gerçekleştiren 25 yaşındaki şüphelinin gözaltına alındığını ve olayla ilgili soruşturmayı İngiltere terörle mücadele biriminin devraldığını bildirdi.

Downing Street’ten yapılan açıklamada da başbakan Boris Johnson’ın güvenlik yetkilileriyle görüşerek soruşturmayla ilgili bilgi aldığı belirtildi.

Sky News’e konuşan bir görgü tanığı, bir adamın "anlaşılmayan bir takım sözcükler bağırarak" parkın oldukça kalabalık olduğu bir anda yaklaşık 10 kişilik bir gruba bıçakla saldırdığını aktardı. İngiliz haber ajansı Press Association (PA) ise gözaltına alınan şüphelinin Libyalı olduğunu kaydetti.

"Saldırının ırkçılık karşıtı eylemle ilişkisi yok"

Polis, saldırının parkta aynı günün erken saatlerinde gerçekleştirilen ırkçılık karşıtı "Black Lives Matter" (Siyah Hayatlar Değerlidir) gösterisiyle ilişkili olduğu iddialarını ise reddederek, protestonun olaydan yaklaşık üç saat önce bitmiş olduğuna dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde George Floyd adlı siyah Amerikalının polis tarafından sokak ortasında öldürülmesiyle başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler Avrupa'ya da yayılmış, aralarında Londra ve Berlin gibi metropollerin de olduğu çok sayıda kentte geniş çaplı gösteriler düzenlenmişti.

AFP,dpa / SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBabasının asıl adını açıkladı!Babasının asıl adını açıkladı!
Koronavirüs aşısında son dakika gelişmesi! Reuters duyurduKoronavirüs aşısında son dakika gelişmesi! Reuters duyurdu
Diyanet, Çocuk Gelişimcisi ve Öğretmen alıyor (başvuru şartları)Diyanet, Çocuk Gelişimcisi ve Öğretmen alıyor (başvuru şartları)

En Çok Okunan Haberler

Flaş koronavirüs uyarısı! '1 Haziran sonrası çok enteresan'

Flaş koronavirüs uyarısı! '1 Haziran sonrası çok enteresan'

Evlilik teklifi kabusa döndü: Yaralılar var

Evlilik teklifi kabusa döndü: Yaralılar var

Pankart tepkisine Eren Bülbül'lü yanıt

Pankart tepkisine Eren Bülbül'lü yanıt

Selülit ve kilo haberlerine bikinili yanıt!

Selülit ve kilo haberlerine bikinili yanıt!

MAK anket sonuçlarını açıkladı! İşte dikkat çeken sonuçlar

MAK anket sonuçlarını açıkladı! İşte dikkat çeken sonuçlar

81 ilde yarın başlıyor! İşte maske takmamanın cezası

81 ilde yarın başlıyor! İşte maske takmamanın cezası

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Guaido'dan ilginç iddia: Hafter'in uçağı Caracas'a indi

Guaido'dan ilginç iddia: Hafter'in uçağı Caracas'a indi

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Diğer Haberler
21 Haziran güneş tutulması mest etti! Ateş çemberini görmek için tüm dünya kilitlendi

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Koronavirüs aşısında son dakika gelişmesi! Reuters duyurdu

Koronavirüs aşısında son dakika gelişmesi! Reuters duyurdu

Trump'tan şaşırtan talimat! 'Testleri yavaşlatın'

Trump'tan şaşırtan talimat! 'Testleri yavaşlatın'

ABD’nin Minneapolis kentinde silahlı saldırı: 1 ölü, 11 yaralı

ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da korkutan koronavirüs ölümleri

Üç ülkede korkutan tablo! Giderek kötüleşiyor

Halkbank davasına da bakmıştı! Trump Geoffrey Berman'ı görevden aldı

Halkbank davasına da bakmıştı! Trump görevden aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.