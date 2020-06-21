İngiliz polisi: Saldırı bir terör eylemi

Polis, olayın aynı gün parkta yapılan ırkçılık karşıtı eylemle ise bağlantısının bulunmadığını kaydetti.İngiltere'de emniyet teşkilatı içindeki terörle mücadele birimi, Reading kentinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırının bir "terör eylemi" olduğu açıkladı. Cumartesi gecesi kentteki bir parkta meydana gelen saldırıda üç kişi hayatını kaybederken üç kişi de ağır yaralanmıştı. Thames Valley Polis Teşkilatı, saldırıyı tek başına gerçekleştiren 25 yaşındaki şüphelinin gözaltına alındığını ve olayla ilgili soruşturmayı İngiltere terörle mücadele biriminin devraldığını bildirdi.

Downing Street’ten yapılan açıklamada da başbakan Boris Johnson’ın güvenlik yetkilileriyle görüşerek soruşturmayla ilgili bilgi aldığı belirtildi.

Sky News’e konuşan bir görgü tanığı, bir adamın "anlaşılmayan bir takım sözcükler bağırarak" parkın oldukça kalabalık olduğu bir anda yaklaşık 10 kişilik bir gruba bıçakla saldırdığını aktardı. İngiliz haber ajansı Press Association (PA) ise gözaltına alınan şüphelinin Libyalı olduğunu kaydetti.