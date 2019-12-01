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İngiliz polisi terör suçundan tutuklanan ve şartlı salıverilen kişiyi gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 22:43 | Son Güncelleme

İngiliz polisi terör suçundan tutuklanan ve şartlı salıverilen kişiyi gözaltına aldı

LONDRA (AA) - İngiltere’de cuma günü yaşanan terör saldırısının ardından daha önce terör suçundan mahkum edildiği halde şartlı salıverilen bir kişi yeniden gözaltına alındı.

İngiliz polisi kimliği açıklanmayan 34 yaşındaki kişinin Stoke-on-Trent kentinde dün gözaltına alındığını açıkladı.

Polis yetkilileri, evinde arama da yapılan kişinin, Londra Köprüsü saldırısıyla ilgili gözaltına alınmadığını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ülkede 74 terör hükümlüsünün infaz yasaları gereği şartlı olarak erken tahliye edildiğini açıklamıştı.

Londra'da cuma günü 2 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaralayan terör hükümlüsü Usman Khan'ın (28) 16 yıl hapis cezası aldığı ancak erken tahliye edildiği ortaya çıkmıştı.

- Saldırı

Usman Khan, cuma günü saat 14.00 sıralarında 5 kişiyi bıçakladıktan sonra polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Kurbanlardan ikisi, daha sonra kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayı terör saldırısı olarak niteleyen polis, saldırının Khan'ın da davet edildiği mahkumların rehabilitasyonuna ilişkin konferans sırasında başladığını ve daha sonra konferans salonunun hemen yanındaki Londra Köprüsü'nde devam ettiğini açıklamıştı.

Polis, saldırganın sahte olduğu anlaşılan bir patlayıcı cihaz taşıdığını da duyururken Khan'ın 2012'de Londra Menkul Kıymetler Borsası'na yönelik saldırı planındaki rolü nedeniyle 16 yıl hapse mahkum edildiği ancak infaz kanunları uyarınca erken tahliye edildiği belirlenmişti.

Khan’ın saldırısı sırasında bacağında polis tarafından izlenmesini sağlayan elektronik pranga taşıdığı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Boris Johnson ingiltere Londra Köprüsü Stoke-on-trent Usman Khan

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