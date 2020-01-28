‘İngiliz Prens FBI’ın Görüşme Talebini Yanıtsız Bıraktı’

Küçük yaştaki genç kızları taciz ve insan kaçakçılığı suçlarıyla yargılandığı dönemde hücresinde ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein’le geçmişte irtibatı olan İngiliz Prens Andrew, ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) Epstein’le ilgili soruşturma kapsamında kendisine yönelttiği görüşme talebini yanıtsız bıraktı.

Epstein’le yakınlığı bilinen İngiliz Prens Andrew, Kasım ayında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Epstein soruşturması kapsamında kendisine soru yöneltildiği takdirde yanıt vereceğini söylemişti. Ancak New York Güney Bölgesi Başsavcısı Geoffrey Berman, FBI’ın Prens Andrew’a görüşme talebinde bulunduğunu, Prens’in hiçbir şekilde işbirliğine yanaşmadığını söyledi.

Berman bu açıklamayı şiddet görmüş kadınları destekleyen bir sivil toplum grubunun Pazartesi günü düzenlenen bir toplantısında yaptı. Ancak Berman FBI’ın hangi tarihte Prens Andrew’la görüşmek istediğine dair bilgi vermedi.

Prens Andrew, Epstein’le yakınlığı nedeniyle sert eleştiriler almasının ardından İngiliz Kraliyet ailesi için bu durumun sorun teşkil etmesini önleme amacıyla kamusal görevlerini bırakma kararı almıştı.

