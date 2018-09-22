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İngiliz prensinin zor anları! Müslüman kadınla selamlaşırken...

DÜNYA HABERLERİ  | 22.09.2018 20:57 | Son Güncelleme

İngiltere prensi Harry, eşi Meghan Markle'ın, Müslüman aşeviyle yayınlayacağı kitabın tanıtımına damga vurdu. Harry, Müslüman bir kadınla selamlaşırken zor anlar yaşadı.

Meghan Markle'ın yemek kitabının tanıtımı ilginç anlara sahne oldu.

Sussex Düşesi Meghan Markle'ın bir müslüman aşevine gizli ziyaretler düzenlediği ve yardımda bulunduğu geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. İngiltere'de 72 kişinin öldüğü Grenfell kulesi yangınında mağdur olan ailelere yardım için Meghan Markle da hazır bulundu.

SELAMLAŞIRKEN ZOR ANLAR YAŞADI

Kitabın tanıtımı için Markle ve aşevindeki kadınlar bir tanıtım yemeği düzenledi. Harry, Müslüman bir kadınla selamlaşırken zor anlar yaşadı.


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İngiliz prens İngiltere prensi Harry Meghan Markle

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