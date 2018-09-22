İngiliz prensinin zor anları! Müslüman kadınla selamlaşırken...

Meghan Markle'ın yemek kitabının tanıtımı ilginç anlara sahne oldu.
Sussex Düşesi Meghan Markle'ın bir müslüman aşevine gizli ziyaretler düzenlediği ve yardımda bulunduğu geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. İngiltere'de 72 kişinin öldüğü Grenfell kulesi yangınında mağdur olan ailelere yardım için Meghan Markle da hazır bulundu.
Kitabın tanıtımı için Markle ve aşevindeki kadınlar bir tanıtım yemeği düzenledi. Harry, Müslüman bir kadınla selamlaşırken zor anlar yaşadı.
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