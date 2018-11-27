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İngiliz radyo programcısı Lübnan'daki evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 21:06 | Son Güncelleme

Uzun yıllardır Lübnan'da yaşayan İngiliz radyocu Gavin Ford'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta radyo programcılığı yapan İngiltere vatandaşı Gavin Ford evinde ölü bulundu.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, uzun yıllardır Lübnan'da yaşayan ve radyo sunuculuğu yapan İngiliz Gavin Ford'un, başkent Beyrut'un kuzeydoğusundaki Beyt Murri'de yer alan evinde ölü bulunduğu belirtildi.

Ford'un ölüm sebebine ilişkin bilgi verilmeyen haberde, güvenlik güçlerinin konuyla ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.

Öte yandan Lübnan'ın The Daily Star gazetesinin, İngiltere'nin Beyrut Büyükelçiliği kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde ise Ford'un evinde öldürüldüğü ve elçiliğin konuyu yakından takip ettiği ifade edildi.

Haberde ayrıca, Ford'un 20 yıldan uzun süredir Lübnan'da İngilizce yayın yapan Radio One'da çalıştığı vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gavin Ford ingiltere vatandaşı Lübnan

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