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İngiliz şarkıcı Adele eşi Simon Konecki'den ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 11:36 | Son Güncelleme

İngiliz şarkıcı Adele eşi Simon Konecki'den ayrıldı

NEW YORK (AA) - İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Adele, eşi Simon Konecki'den ayrıldı.

Şarkıcının sözcüleri Benny Tarantini ve Carl Fysh, e-postayla yaptıkları açıklamada, Adele ve eşi Konecki'nin ayrıldıklarını belirtti.

Açıklamada, Adele ve Konecki'nin oğullarını yetiştirirken birbirlerine destek olmayı sürdürecekleri de ifade edildi.

Özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Adele, 2017 Grammy töreninde yılın albümü ödülünü kazandığı sırada Konecki ile evlendiklerini ilan etmişti.

Çiftin 2012 yılında oğulları dünyaya gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
adele Simon Konecki

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