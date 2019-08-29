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İngiliz şarkıcı Anne Marie Antalya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 14:50 | Son Güncelleme

Kentte konser verdikten sonra tatil yapan İngiliz şarkıcı Anne Marie, Antalyaspor forması giyerek Aspendos Antik Kenti'ni ziyaret etti

Antalya'da düzenlenen konserde hayranlarıyla buluştuktan sonra kentte tatil yapan İngiliz şarkıcı Anne Marie, gezdiği Aspendos Antik Kenti'ni beğendi.

Organizasyon şirketinden yapılan açıklamaya göre, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen "Regnum Live in Concert" serisi kapsamında sahne alan Anne Marie, sonrasında kentte tatil yapmaya başladı.

Marie, tatilinde dünya kültür mirasları arasında yer alan Aspendos Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Özel helikopterle, bugüne kadar ayakta kalmış ve ihtişamıyla asırlara meydan okuyan Aspendos'a giden Marie, gördüğü manzaradan çok etkilendi.

Şarkıcıya gezisinde aynı zamanda Antalyaspor Kulübü Başkanı da olan Regnum Carya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk eşlik etti. Antalyaspor forması giyerek antik kenti gezen Marie'ye, Aspendos'un tarihi ve önemi anlatıldı.

Antik kentin adını daha önce de duyduğunu ve çok merak ettiğini belirten Marie, Aspendos'un yüzyıllara meydan okuyan tiyatrosuna ve su kemerlerine hayran kaldığını söyledi.

Gezi sonrası helikopterle Antalya turu yapan Marie, "Antalya çok güzel bir şehir. Aspendos'u gördükten sonra anladım ki tarihi zenginlikleri de denizi ve kumsalları kadar muhteşem." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Şafak Öztürk Anne Marie Aspendos

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