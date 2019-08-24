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İngiliz şarkıcı Katie Price estetik için Türkiye'de!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 24.08.2019 15:02 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Katie Price, yüz germe, meme küçültme, göz kaldırma ve kalça dikleştirme işlemleri için Türkiye'ye geldi.

Ünlü şarkıcının estetik sonrası görüntüsü görenleri ürküttü!

İngiliz şarkıcı Katie Price'ın Türkiye'deki estetik macerası

Katie Price ve nişanlısı Kris Boyson estetik ameliyatı olmak için Türkiye'ye geldiler.
İddialara göre Bodrum'da bir klinikte estetik operasyonu geçiren Price, bandajlı görüntüsü ile görenleri korkuttu.
Yüz ve göz gerdirme operasyonları sırasında da kameraları da içeri alan Katie Price operasyonu canlı yayınladı.
Operasyonun ardından nişanlısı ile klinikten ayrılan Katie Price'ın yüzü tanınmayacak haldeydi.
Daha önce meme ameliyatını da Türkiye'de geçiren Katie Price sonuçtan çok memnun kalmadığı için bu gelişinde onu da düzelttirdi.
Katie Price'ın sevgilisi Kris Boyson da burun ameliyatı oldu.
Tamamen iyileştikten sonra ülkesine geri dönen Katie Price'ın bu operasyonlar için 33 bin sterlin ödediği iddia ediliyor.
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katie price estetik

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