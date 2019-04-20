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İngiliz savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 10:04 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen İngiliz Kraliyet Donanması'na ait H87 borda numaralı 'HMS Echo' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen İngiliz Kraliyet Donanması'na ait H87 borda numaralı 'HMS Echo' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Ege Denizi'nden bugün saat 07.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan İngiliz Kraliyet Donanması'na ait H87 borda numaralı 'HMS Echo' adlı savaş gemisi, saat 08.30 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Güvenlik nedeniyle sahil güvenlik botunun eşlik ettiği İngiliz savaş gemisi saat 08.45'te boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. İngiliz Kraliyet Donanması'na ait H87 borda numaralı 'HMS Echo' adlı savaş gemisi, denizaltıları veya amfibi saldırı gemilerini desteklemek için keşif operasyonları yürütmek üzere tasarlandı ve gerçek zamanlı bilgi sağlayabilir. Gemi ayrıca, mayın temizleme görevlerini yönetmek için bir platform görevi görebilir. Geminin uzunluğu 91 metre, genişliği 17 metre. Mürettebatı ise 72 kişiden oluşuyor. Silahlandırmada 3 adet altı namlulu 7.62 mm M134 Minigun makinalı tüfek, 2 adet 20 mm'lik Erlikon uçaksavar topu ve 4 büyük kalibreli makineli tüfek bulunuyor.

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