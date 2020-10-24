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İngiliz savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 17:53 | Son Güncelleme

İngiliz Kraliyet Donanması’na ait D35 borda numaralı ’HMS Dragon’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Akdeniz’e doğru yol aldı.Marmara Denizi’nden saat 16.15 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yapan İngiliz Kraliyet Donanması’na ait D35 borda numaralı ’HMS Dragon’ adlı savaş gemisi, saat 17.15 sıralarında Nara Burnu’nu geçerek Çanakkale önlerinde oldu.

İngiliz Kraliyet Donanması’na ait D35 borda numaralı ’HMS Dragon’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Akdeniz’e doğru yol aldı.
Marmara Denizi’nden saat 16.15 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yapan İngiliz Kraliyet Donanması’na ait D35 borda numaralı ’HMS Dragon’ adlı savaş gemisi, saat 17.15 sıralarında Nara Burnu’nu geçerek Çanakkale önlerinde oldu. Daha sonra ‘Dur Yolcu’ yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden ilerleyerek Ege Denizi’ne doğru yol alan İngiliz savaş gemisine, boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

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