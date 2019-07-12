HABER

İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 12.07.2019 19:23 | Son Güncelleme

İngiltere, İran ile yaşadığı gerilimin ardından Hürmüz Körfezi’ne NATO tatbikatından dönen “HMS Duncan” adlı destroyerini gönderdi. Karadeniz’den saat 16.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na giren gemi Marmara Denizi'ne doğru açıldı.

İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

İngiltere’nin İran ile gerilim yaşadığı Hürmüz Körfezi'ne yeni bir savaş gemisi göndereceği iddia edilmişti. İngiltere Hürmüz Körfezi'nde görev yapan “HMS Montrose” savaş gemisine yardımcı olmak üzere “HMS Duncan” destroyerini de bölgeye gönderdi.

HMS Duncan’ın Karadeniz’de katıldığı NATO tatbikatlarındaki görevini tamamlayan destroyer saat 16.30 sıralarında Karadeniz’den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Yaklaşık 1 buçuk saatte geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizi'ne açıldı. Gemiye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot eşlik ederken, güvertesindeki mürettebat dikkat çekti.

ingiliz

İRAN'DAN AÇIKLAMA

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyid Abbas Musevi, "İngilizlerden ivedilikle petrol tankerini serbest bırakmalarını istiyoruz. Zira bu herkes için daha iyi olacak." dedi.

Londra hükümetinin elinde tankere el koymak için haklı gerekçelerinin bulunmadığını söyleyen Musevi, İspanya Dışişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, tankerin durdurulmasını ABD'nin İngiltere hükümetinden istediğini kaydetti.

PETROL TANKERİ KRİZİ

Cebelitarık özerk yönetimi, geçen hafta Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle bir İran tankerini alıkoymuştu.

İran, "Grace 1" adlı tankerin durdurulmasının ardından bunun İngiltere için "sonuçları olacağı" açıklamasını yapmıştı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, dün İran'a ait 3 teknenin Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalıştığını ancak İngiliz donanmasının uyarısıyla geri döndüklerini bildirmişti.

Bakanlık, bir İngiliz savaş gemisinin, İran tekneleri ile petrol tankerinin arasına girerek duruma müdahale ettiğini belirtmişti.

İran ise İngiliz petrol tankerini durdurma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanlamıştı.

(AJANSLAR)

PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
ABD’den S400’lere İlk Tepki: ‘Akar’la Görüşeceğiz’ABD’den S400’lere İlk Tepki: ‘Akar’la Görüşeceğiz’
Alman ekonomi uzmanlarından "iklim vergisi" önerisiAlman ekonomi uzmanlarından "iklim vergisi" önerisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere İRAN ingiliz savaş gemisi Hürmüz Körfezi

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

Ceza kararına tepki! 'Beni öldürmeleri lazım'

Ceza kararına tepki! 'Beni öldürmeleri lazım'

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

NATO’dan S-400 açıklaması

NATO’dan S-400 açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yeni kredi paketi dertlere çare olacak mı?

Yeni kredi paketi dertlere çare olacak mı?

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! ABD'den ilk S-400 açıklaması

ABD'den ilk S-400 açıklaması

Teslimatın ardından Rusya'dan ilk açıklama

Teslimatın ardından Rusya'dan ilk açıklama

NATO’dan S-400 açıklaması

NATO’dan S-400 açıklaması

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Trump, nüfus sayımında vatandaşlık sorusundan vazgeçti

Trump, çok tartışılacak hamlesinde geri adım attı! 'Bu çok komik'

Yolcu uçağı türbulansa girdi: 37 yaralı

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.