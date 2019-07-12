İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

İngiltere’nin İran ile gerilim yaşadığı Hürmüz Körfezi'ne yeni bir savaş gemisi göndereceği iddia edilmişti. İngiltere Hürmüz Körfezi'nde görev yapan “HMS Montrose” savaş gemisine yardımcı olmak üzere “HMS Duncan” destroyerini de bölgeye gönderdi.
HMS Duncan’ın Karadeniz’de katıldığı NATO tatbikatlarındaki görevini tamamlayan destroyer saat 16.30 sıralarında Karadeniz’den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
Yaklaşık 1 buçuk saatte geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizi'ne açıldı. Gemiye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot eşlik ederken, güvertesindeki mürettebat dikkat çekti.
İRAN'DAN AÇIKLAMA
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyid Abbas Musevi, "İngilizlerden ivedilikle petrol tankerini serbest bırakmalarını istiyoruz. Zira bu herkes için daha iyi olacak." dedi.
Londra hükümetinin elinde tankere el koymak için haklı gerekçelerinin bulunmadığını söyleyen Musevi, İspanya Dışişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, tankerin durdurulmasını ABD'nin İngiltere hükümetinden istediğini kaydetti.
PETROL TANKERİ KRİZİ
Cebelitarık özerk yönetimi, geçen hafta Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle bir İran tankerini alıkoymuştu.
İran, "Grace 1" adlı tankerin durdurulmasının ardından bunun İngiltere için "sonuçları olacağı" açıklamasını yapmıştı.
İngiltere Savunma Bakanlığı, dün İran'a ait 3 teknenin Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalıştığını ancak İngiliz donanmasının uyarısıyla geri döndüklerini bildirmişti.
Bakanlık, bir İngiliz savaş gemisinin, İran tekneleri ile petrol tankerinin arasına girerek duruma müdahale ettiğini belirtmişti.
İran ise İngiliz petrol tankerini durdurma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanlamıştı.
(AJANSLAR)
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