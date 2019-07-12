İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

İngiltere’nin İran ile gerilim yaşadığı Hürmüz Körfezi'ne yeni bir savaş gemisi göndereceği iddia edilmişti. İngiltere Hürmüz Körfezi'nde görev yapan “HMS Montrose” savaş gemisine yardımcı olmak üzere “HMS Duncan” destroyerini de bölgeye gönderdi.

HMS Duncan’ın Karadeniz’de katıldığı NATO tatbikatlarındaki görevini tamamlayan destroyer saat 16.30 sıralarında Karadeniz’den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Yaklaşık 1 buçuk saatte geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizi'ne açıldı. Gemiye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot eşlik ederken, güvertesindeki mürettebat dikkat çekti.

İRAN'DAN AÇIKLAMA

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyid Abbas Musevi, "İngilizlerden ivedilikle petrol tankerini serbest bırakmalarını istiyoruz. Zira bu herkes için daha iyi olacak." dedi.

Londra hükümetinin elinde tankere el koymak için haklı gerekçelerinin bulunmadığını söyleyen Musevi, İspanya Dışişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, tankerin durdurulmasını ABD'nin İngiltere hükümetinden istediğini kaydetti.