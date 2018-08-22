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İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki

DÜNYA HABERLERİ  | 22.08.2018 16:39 | Son Güncelleme

NATO üssünden havalanan iki İngiliz Typhoon savaş uçağı, Rus Su-30 Flanker jetlerinin önünü kesti. "NATO'nun askeri alt yapıları Rusya sınırına doğru hareket ediyor" diyen Rus lider Putin ise, misillemede bulunacaklarını söyledi. Putin, uluslararası ittifakın askeri uçuşların müzakere edilmesini reddettiğini de savundu.

İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki

Romanya'daki NATO üssünden havalanan iki İngiliz Typhoon savaş uçağı, iki Rus jetini gökyüzünde durdurdu.

İngiltere, Karadeniz'deki NATO hava sahasının yakınında Rus Su-30 Flanker jetlerinin engellendiğini açıkladı. İngiliz Typhoon savaş uçakları, geçen ay da Karadeniz üstünde Rus jetlerinin önünü kesmişti.

'KENDİ ALTYAPIMIZI GÜÇLENDİRECEĞİZ'

Rusya'dan NATO'ya ilk tepki ise, en yetkili isimden, Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geldi. Putin, "NATO'nun askeri alt yapıları Rusya sınırına doğru hareket ediyor. Elbette biz de kendi altyapımızı güçlendireceğiz" dedi.

Putin, uluslararası ittifakın askeri uçuşların müzakere edilmesini reddettiğini de savundu.

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Rusya uçak savaş rus jetleri İngiliz savaş uçakları NATO

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