İngiliz sevgilisini bıçaklayıp, cezaevinden kaçan firariye polisten nefes kesen operasyon

İngiliz sevgilisine yaptığı romantik evlilik teklifinden 3 ay sonra kadını bıçaklayan ve daha sonra tutuklandığı cezaevinden firar eden 40 yaşındaki adam, polisin yaptığı nefes kesen planla İzmir’de yakalandı.

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Fatih Z. (40), iki yıl önce İngiliz sevgilisi Faiza Drid (43)’e sürpriz bir evlilik teklifi yapmıştı. Aşçı olan şahıs, iddialara göre, 3 ay sonrada sevgilisini yüzünden ve boğazından bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Yakalanan Fatih Z., adli makamlarca tutuklandı; ancak daha sonra firar etti.

İşte nefes kesen plan

İzmir’e yerleşen ve iş aramaya başlayan Fatih Z., polisinde takibindeydi. Şahsın Karabağlar ilçesinde olduğu bilgisini alan polis, ’Yücel Çağlayan’ isimli bir sosyal medya hesabı da açtığını belirledi. Bunun üzerine Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önceleme Büro Amirliği ekipleri, sahte bir hesap açarak, bir kafenin sahibi olduğunu belirten bilgileri hesabına ekledi ve daha sonra aranan kişiye eleman aradıklarını belirten bir mesaj atıldı.