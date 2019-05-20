İngiliz siyasetçiye milkshake ile protesto

İngiliz siyasetçi Nigel Farage, Avrupa Parlamentosu seçimleri kapsamında Newscastle merkezinde gerçekleştirdiği tur sırasında bir protestocu tarafından üzerine milkshake döküldü.

Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi’nin (UKIP) eski başkanı olan yeni kurulan Brexit Parti’nin de lideri olan Nigel Farage, bugün beklenmeyen bir tepkiyle karşılaştı. Avrupa Parlamentosu seçimleri için Newcastle şehir merkezinde tur atan Farage’ın üzerine bir protestocu tarafından milkshake atıldı. Kıyafetinin sütlü içerikle kirlendiği gözlenen Farage, ÖNCE olayı “güvenlik zafiyeti” olarak tanımlarken daha sonra aracına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.



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