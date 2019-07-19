"İngiliz tanker İran'ın uyarılarını dikkate almadığı için durduruldu"

İran'ın Hürmüzgan Eyaleti Denizcilik ve Liman İşletmeleri Genel Müdürü Murad Afifipur, İngiltere bandıralı Stena Impero adlı petrol tankerinin İran'ın uyarılarını dikkate almadığı için durdurulduğunu söyledi.

Afifipur, İran devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, İngiltere'ye ait petrol tankerinin yapılan uyarıları dikkate alınmaması nedeniyle Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas Limanı'na çekildiğini belirtti. Afifipur, şunları kaydetti:

"İngiltere'ye ait petrol tankerinin durdurulmasının nedeni, bulunduğu konumu gösteren sinyali kapatarak Hürmüz Boğazı'nda gemilerin kullandığı güzergaha aykırı bir yerden geçmesi ve İran'ın uyarılarını dikkate almaması."

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Füceyre Limanı'ndan Suudi Arabistan'ın Cübeyl Limanı'na giderken Hürmüz Boğazı'nda İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından durdurulan İngiliz petrol tankerinde 23 mürettebatın bulunduğu aktarıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, akşam saatlerinde İngiltere bayraklı Stena Impero adlı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda müdahale etmişti. Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, ""Stena Impero adlı İngiliz petrol tankeri, denizcilik kurallarına riayet etmemesi nedeniyle Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Birinci Bölge Birliği tarafından durduruldu." denilmişti.

