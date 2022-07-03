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  4. İngiliz televizyon yıldızı Yazmin Oukhellou ile erkek arkadaşı Bodrum’da kaza yaptı

İngiliz televizyon yıldızı Yazmin Oukhellou ile erkek arkadaşı Bodrum’da kaza yaptı

03.07.2022 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin ünlü televizyon yıldızı Yazmin Oukhellou ile erkek arkadaşı Jake Robert Mclean, Muğla’nın Bodrum ilçesinde kaza geçirdi. Kazada Mclean yaşamını yitirirken Yazmin Oukhellou ağır yaralandı.

İngiliz televizyon yıldızı Yazmin Oukhellou ile erkek arkadaşı Bodrum’da kaza yaptı

Sabaha karşı Yalıkavak-Bodrum yolunda meydana gelen kazada Bodrum Caddesi Değirmenaltı mevkisinde seyreden 34 EEY 035 plakalı otomobil, sürücüsü Mclean’in kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Devrilen otomobilin açık olan güneşlik kapağından kafası dışarı çıkan 33 yaşındaki İngiliz uyruklu Jake Mclean, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İNGİLİZ MODEL AĞIR ŞEKİLDE YARALANDI

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Otomobilde bulunan kız arkadaşı İngiltere’nin ünlü televizyon yıldızı 28 yaşındaki Yazmin Oukhellou, ağır şekilde yaralandı. Yaralı, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaşamını yitiren İngiliz uyruklu Mclean’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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TEDAVİSİ HASTANEDE SÜRÜYOR

Kazada yaralı olarak kurtulan Yazmin Oukhellou’nun İngiltere’de yayınlanan The Only Way Is Essex isimli dizide rol aldığı öğrenildi. Yazmin Oukhellou’nun tedavisi hastanede sürüyor. Jake Mclean’in İngiltere’de tanınan bir kişi olduğu öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İngiltere Bodrum
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