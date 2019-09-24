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İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 03:38 | Son Güncelleme

Tatil için Muğla'nın bazı ilçelerine gelen İngiliz turistlerin ülkesine dönmesi için İngiliz Sivil Havacılık Kurumu tarafından tahsis edilen 471 koltuk kapasiteli yolcu uçağı, Dalaman'daki 222 Thomas Cook yolcusunu Londra'da Gatwick Havalimanı'na götürdü

Tatil için Muğla'nın bazı ilçelerine gelen İngiliz turistlerin ülkesine dönmesi için İngiliz Sivil Havacılık Kurumu tarafından tahsis edilen 471 koltuk kapasiteli yolcu uçağı, Dalaman'daki 222 Thomas Cook yolcusunu Londra'da Gatwick Havalimanı'na götürmek üzere havalandı.

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından Muğla'nın bazı ilçelerinde tatillerini yapan İngiliz turistlerin ülkelerine dönmesi için İngiliz Sivil Havacılık Kurumunca görevlendirilen 12 uçak Dalaman Havalimanına geldi.

Dalaman'daki 222 Thomas Cook yolcusunu Londra'daki Gatwick Havalimanı'na götürecek 471 koltuk kapasiteli Airbus A380, 23.00 sıralarında havalimanına iniş yaptı.

Yakıt ikmalinin ardından havalimanında bekleyen 222 yolcu otobüslerle uçağa taşındı.

Uçak yolcularını alarak 01.30 sıralarında havalimanından ayrıldı.

Dalaman Havalimanı'na ilk kez gelen A380 tipi yolcu uçağı havalimanı çalışanları tarafından da ilgiyle izlendi.

Uçağın İngiliz yolcuları almak için tekrar Dalaman'a geleceği öğrenildi.

YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının Türkiye'ye gelerek bölgede tatilini geçiren turistler açısından üzücü olduğunu ifade etti.

Ayaz, dünyada tur operasyonlarına yönelik ilkleri gerçekleştirmiş örnek bir şirket olan Thomas Cook’un her geçen gün artan maliyetlerin, değişken ekonomik şartlara daha fazla dayanamayarak sektöre veda ettiğini dile getirdi.

Dalaman Havalimanı'nda Thomas Cook yolcularının tatil sonrası ülkelerine dönüşlerinin devam ettiğini ve konuya İngiltere hükümetinin ciddi anlamda hassasiyet gösterdiğini belirten Ayaz, "Dalaman Havalimanı işletmecisi olarak tatil sonrası yolcuların sorunsuz bir şekilde evlerine dönmeleri için İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, İngiltere Sivil Havacılık Kurumu ve İngiltere Büyükelçiliği yetkililerine destek vererek süreci yönetiyoruz." dedi.

YDA Dalaman Havalimanı'nda tüm paydaşlarıyla yolcuların tatil sonrası mağdur olmalarının önüne geçmek adına seferber olduklarını vurgulayan Ayaz, kente ziyarete gelen tatilcilerin bölgeye ilgisinin devam ettiğini, her olumsuz fırsatı değerlendirmeyi amaç edinerek ülkemiz turizmine zarar vermeye çalışanlar ile her daim mücadele edeceklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Airbus A380 Dalaman İngiliz Muğla

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