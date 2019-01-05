Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan İngiliz turist, muz bahçesinde ölü bulundu.

Kayıp olduğu belirtilen Gary John Long'u (58) bulmak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kayıtlardan İngiliz turistin gittiği noktaları belirleyen ekipler, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir muz bahçesinde turistin cansız bedenine ulaştı.

Yapılan ilk incelemede cesette herhangi bir darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

Long'un kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenaze Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Tatil için eşiyle ilçeye gelen Long, 1 Ocak'ta Mahmutlar Mahallesi'nde kaldığı apart otelden "Çarşıya gidiyorum." diyerek ayrılmış ve bir daha kendisinden haber alınmamıştı.

