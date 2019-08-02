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İngiliz turist, ölen annesini gökyüzünde andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 14:41 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'da, İngiliz kadın turist, kolon kanserinden hayatını kaybeden annesinin fotoğrafını bastırdığı tişörtle yamaç paraşütü yaptı - İngiliz Dawn Whiteley: - "Annemin anısına ve başka hastalara yardımcı olmak için etkinliği gerçekleştirdim. Türkiye çok güzel bir ülke ve insanlar çok anlayışlı"

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'da, İngiliz kadın turist, 2015 yılında kaybettiği annesini, üzerinde fotoğrafı yer alan tişörtle yamaç paraşütü yaparak andı.

İngiliz Dawn Whiteley (52), daha önce annesiyle geldiği Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 2015'te İngiltere'de kolon kanserinden kaybettiği annesi Lyn Bush'u anmak istedi.

Whiteley, Babadağ'dan, üzerinde annesinin fotoğrafı bulunan tişörtle yamaç paraşütü uçuşu yaptı.

İnişin ardından gazetecilere açıklama yapan Whiteley, İngiltere'de kolan kanseriyle mücadele eden bir derneğin de tanıtımını yaptığını belirterek, "Annemin anısına ve başka hastalara yardımcı olmak için etkinliği gerçekleştirdim. Burası çok muhteşem bir yer. Türkiye çok güzel bir ülke ve insanlar çok anlayışlı. Bize çok yardımcı oldular. Ülkeme döndüğümde herkese Türkiye'ye gitmelerini de tavsiye edeceğim." diye konuştu.

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Babadağ Fethiye ingiliz kadın Muğla yamaç paraşütü

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