İngiliz turist Türkiye'ye tatile geldi, hayatının şokunu yaşadı! ''Film indirse bu kadar fatura gelmez''

Paul Trotter adlı İngiliz, Türkiye'de 4 gün tatil yaptı ama ödediği fatura tutarı neredeyse küçük dilini yutmasına neden oldu. Ekim ayında Marmaris'e ailesiyle tatil yapmaya gelen Paul, tatili sırasında sadece birkaç e-postayı yanıtladığını ve 16 dakikalık aramalar yaptığını söyledi. Şirket telefonuyla yaptığı aramalar sonucunda patronuna hesap vermek zorunda kalan Paul, "Patronum aradı ve telefonu kapatmanız gerektiğini söyledi. Faturanın yüksek olduğunu ve 100 bin sterlin fatura geldiğini ifade etti. Ertesi günü tekrar aradı ve telefonu kapatmamı söyledi ve faturanın192 bin olduğunu dile getirdi.

''FİLM İNDİRSE BİLE BU KADAR GELMEZ''

John’un patronu Paul Trotter, ''Telefon şirketi aradı ve faturayı söylediğinde neredeyse sandalyemden düşecektim. Bu bir bilgisayar hatası. Faturaya baktım ve her 30 saniye için 80 sterlin arttığını gördüm. Bu mümkün değil. Film indirse bile bu kadar gelmesi mümkün değil. Bu ödemeyi karşılayamayacağımızı John'a ilettik'' dedi.

''YÜKSEK KULLANIM YAPILDIĞINDA BİRKAÇ KEZ UYARDIK''

GSM şirketinin sözcüsü, faturanın basında yer bulmasının ardından, faturadan feragat edileceğini söyledi.

Bunun çok büyük bir fatura olduğunu anlıyoruz. Bu nedenle faturadan feragat ediyoruz. Müşterinin tarifesi, aylık 250 MB içeren bir iş planıydı. Türkiye’ye seyahat ettiğinde 46 GB veri tüketmesi sınırı aştı. Veri izinlerini aştığı, standart ücretlerin geçerli olduğu ve yüksek düzeyde kullanım yapıldığı konusunda birkaç kez uyardık. Kayıtlarımız, müşterimizin planın bir parçası olarak veri sınırı eklememeyi seçtiğini gösteriyor. Ticari müşterilerimizin büyük çoğunluğunun yaptığı gibi, müşterilerimize her zaman bir dolaşım sınırı seçmelerini öneriyoruz. Ayrıca müşterileri veri kullanımı hakkında gönderdiğimiz bildirimlere dikkat etmeye çağırıyoruz.

