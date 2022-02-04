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İngiliz turist Türkiye'ye tatile geldi, hayatının şokunu yaşadı! ''Film indirse bu kadar fatura gelmez''

04.02.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'ye 4 günlüğüne tatile gelen bir İngiliz, karşısına çıkan faturayla neye uğradığını şaşırdı. Fatura tutarını duyunca neredeyse baygınlık geçirdiğini söyleyen adam, ''Şaşkına döndüm. Bu nasıl olabilir? Her 30 saniyede bir 80 sterlin yükseliyordu. Bu mümkün değil'' dedi. Marmaris'te tatil yapan John'a, 192,069 sterlin (3,541,471 TL) telefon faturası geldi.

İngiliz turist Türkiye'ye tatile geldi, hayatının şokunu yaşadı! ''Film indirse bu kadar fatura gelmez''

Paul Trotter adlı İngiliz, Türkiye'de 4 gün tatil yaptı ama ödediği fatura tutarı neredeyse küçük dilini yutmasına neden oldu. Ekim ayında Marmaris'e ailesiyle tatil yapmaya gelen Paul, tatili sırasında sadece birkaç e-postayı yanıtladığını ve 16 dakikalık aramalar yaptığını söyledi. Şirket telefonuyla yaptığı aramalar sonucunda patronuna hesap vermek zorunda kalan Paul, "Patronum aradı ve telefonu kapatmanız gerektiğini söyledi. Faturanın yüksek olduğunu ve 100 bin sterlin fatura geldiğini ifade etti. Ertesi günü tekrar aradı ve telefonu kapatmamı söyledi ve faturanın192 bin olduğunu dile getirdi.

''FİLM İNDİRSE BİLE BU KADAR GELMEZ''

John’un patronu Paul Trotter, ''Telefon şirketi aradı ve faturayı söylediğinde neredeyse sandalyemden düşecektim. Bu bir bilgisayar hatası. Faturaya baktım ve her 30 saniye için 80 sterlin arttığını gördüm. Bu mümkün değil. Film indirse bile bu kadar gelmesi mümkün değil. Bu ödemeyi karşılayamayacağımızı John'a ilettik'' dedi.

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''YÜKSEK KULLANIM YAPILDIĞINDA BİRKAÇ KEZ UYARDIK''

GSM şirketinin sözcüsü, faturanın basında yer bulmasının ardından, faturadan feragat edileceğini söyledi.

Bunun çok büyük bir fatura olduğunu anlıyoruz. Bu nedenle faturadan feragat ediyoruz. Müşterinin tarifesi, aylık 250 MB içeren bir iş planıydı. Türkiye’ye seyahat ettiğinde 46 GB veri tüketmesi sınırı aştı. Veri izinlerini aştığı, standart ücretlerin geçerli olduğu ve yüksek düzeyde kullanım yapıldığı konusunda birkaç kez uyardık. Kayıtlarımız, müşterimizin planın bir parçası olarak veri sınırı eklememeyi seçtiğini gösteriyor. Ticari müşterilerimizin büyük çoğunluğunun yaptığı gibi, müşterilerimize her zaman bir dolaşım sınırı seçmelerini öneriyoruz. Ayrıca müşterileri veri kullanımı hakkında gönderdiğimiz bildirimlere dikkat etmeye çağırıyoruz.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Şerefsiz bu şirketler. Hiç kimse bilerek saniyesi 80 sterline internet/telefon kullanmaz. Türkiye de çok mu farklı? Paket bitiyor sonra bi bakıyorsunuz bütün kontör gitmiş, niye kullanım durmuyor? Onuda sordum aylık 10 lira istiyorlar otomatik kota durmasına. Zaten paketim 28 lira birde 10 lira kota durma paketimi alalım?
Çatır çatır konuşurken iyi.O kadarda uyarılmışsın.Kuzu gibi ödeyecen...

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