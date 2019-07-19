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İngiliz turiste tecavüz eden 12 İsrailli hakkında iğrenç iddia

DÜNYA HABERLERİ  | 19.07.2019 15:44 | Son Güncelleme

Kıbrıs Rum Kesimi'nde dünyaca ünlü eğlence merkezi Ayia Napa'da 19 yaşındaki bir İngiliz turiste tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 12 İsrailli turist mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların, İngiliz turistle birlikte oldukları anı cep telefonlarıyla çektikleri belirtildi.

İngiliz turiste tecavüz eden 12 İsrailli hakkında iğrenç iddia

Mahkeme zanlılar için 8 gün ek gözaltı süresi verdi.

Kıbrıs Rum Kesimi ile İsrail arasında diplomatik gerginliğe neden olan olay Salı gecesi meydana geldi. Adı açıklanmayan İngiliz turist, Çarşamba günü polise giderek 'İsrailli turistlerin tecavüzüne uğradığı' şikâyetinde bulundu.

Rum medyasının fazla yer vermediği olayı, İsrail medyası gündeme getirdi. İsrail medyasında çıkan haberlere göre; 'tecavüz suçlaması yapılan' 12 kişiden 2'si 16 ile 17 yaşları arasında. Habere göre; 12 kişilik grup, askere gitmeden önce kutlama yapmak amacıyla Ayia Napa'ya geldi. İsrailli turistlerin bir eğlence mekânında eğlenirken, 19 yaşındaki turist kızla tanıştığı ifade edilen haberlerde, 'kadının kendi rızası ile otelde birlikte olduğu' iddialarına yer verildi.

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Gözaltına alınanlardan birinin annesini aradığı ve 'Anne ben hiçbir şey yapmadım' dediğini aktaran İsrail medyası, Dışişleri Bakanlığı'nın konuyu yakından takip ettiğine dikkat çekti. Gençlerin avukatı Yaniv Habari de, 'çocukların durumları iyi' açıklaması yaptı. Haberi, gençlerin tecavüz suçlamasını kabul edip etmediği ile ilgili soruyu ise yanıtsız bıraktı. İsrail medyasından Ynet News sitesine konuşan kadının arkadaşları ise, “İsrailliler sarhoştu. Arkadaşımızın tecavüze uğradığından eminiz. Onu tanıyoruz. Umarım yakalananlar en sert şekilde cezalandırılır” açıklaması yaptı.

TECAVÜZ ANINI ÇEKMİŞLER

Olay üzerine gözaltına alınan 12 İsrailli turist mahkemeye çıkarıldı. Rum tarafında Mağusa Mahkemesi'ne çıkarılan zanlılar ile ilgili olarak Rum medyası çarpıcı iddiaları gündeme getirdi. Rum medyasının haberine göre 12 İsrailli turist, İngiliz kadın ile birlikte oldukları anı cep telefonlarıyla kaydetti. Rum polisi de, 12 İsraillinin cep telefonlarını teknik incelemeye aldı. Rum polisi ayrıca 'tecavüz iddiasının' geçtiği otel ve bölgedeki kameraları da incelemeye aldı.

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'TOPLU TECEVÜZ EDİLDİ'

Adı açıklanmayan İngiliz kadının Rum polisine ilk ifadesinde, "bir gece kulübünde tanıştığım İsrailli gençle Aya Napa’da kaldığı otelin odasına gittim. Odaya girdikten sonra orada saklanan diğer 11 genç daha ortaya çıktı. Daha sonra toplu olarak bana tecavüz edildi" dediği belirtildi. Mahkemeye çıkarılan gençlerden 3'ü kadınla birlikte olduklarını kabul etti. Gençler, "Biz birlite olduk ama kadının rızası ile" dedi.

Mahkeme, eksik bilgi ve belgelerin toplanması için zanlıların 8 gün daha poliste gözaltında kalmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Kıbrıs Rum Kesimi

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