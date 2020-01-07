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  4. İngiliz turiste 'yalan beyandan' hapis cezası

İngiliz turiste 'yalan beyandan' hapis cezası

DÜNYA HABERLERİ  | 07.01.2020 12:49 | Son Güncelleme

Güney Kıbrıs'ta 17 Temmuz 2019'da eğlence merkezi Ayia Napa'da 12 İsrailli turistin cinsel istismarına uğradığını iddia eden 19 yaşındaki İngiliz kadın, 'yalan beyanda' bulunduğu suçlamasıyla 3 yıl erteleme ile 4 ay hapis cezası aldı.

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- Güney Kıbrıs'ta 17 Temmuz 2019'da eğlence merkezi Ayia Napa'da 12 İsrailli turistin cinsel istismarına uğradığını iddia eden 19 yaşındaki İngiliz kadın, 'yalan beyanda' bulunduğu suçlamasıyla 3 yıl erteleme ile 4 ay hapis cezası aldı.

İngiliz kadının dava süreci İngiltere ile Rum yönetimi arasında krize neden olmuştu. Güney Kıbrıs Mağusa Kaza Mahkemesi'nde görülen davada; İngiliz turistin yaşının küçük olması ve akademik dönemi kaçırmış olmasının dikkate alındığı belirtildi.

Cezanın açıklanması ile mahkeme binası önünde toplanan aktivistler, 19 yaşındaki İngiliz turist lehine slogan attı. İngiliz kadının ailesinin avukatları, kararı temyize götürecek.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’i arayarak dava süreci ile ilgili endişelerini ilettti.

NE OLMUŞTU?
İngiliz kadın, 17 Temmuz’da iş seyahati için gittiği Kıbrıs’taki turistik Ayia Napa bölgesindeki bir otelde, 12 İsraillinin cinsel istismarına uğradığını iddia etti. Olaydan birkaç saat sonra polise şikayette bulundu. 12 İsrailli, şikayet üzerine gözaltına alındı.

Ancak 10 gün sonra kadın şikayetini geri çekti. Şikayetini geri çektiğine dair belgeyi imzaladıktan sonra ise gözaltına alındı. Daha önce gözaltına alınan 12 İsraillinin tümü serbest bırakıldı ve ülkelerine döndü. Devam eden mahkemede ise İngiliz kadın 'yalan beyandan' dolayı suçlu bulundu.

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