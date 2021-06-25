HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiliz Turizmciler Hükümeti Protesto Etti

İngiliz Turizmciler Hükümeti Protesto Etti

25.06.2021 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere parlamentosunun önünde hükümete bayrak açan turizm sektörü işverenleri, uygulamadaki “trafik ışığı” modelini eleştirdi, hükümeti güvenli bir seyahat modeli bulup kapıları açmaya çağırdı. Turizmciler Türkiye’nin de bulunduğu kırmızı ve sarı ülkeler listesi “yeniden gözden geçirilmeli” dedi

İngiliz Turizmciler Hükümeti Protesto Etti

İngiltere parlamentosunun önünde hükümete bayrak açan turizm sektörü işverenleri, uygulamadaki “trafik ışığı” modelini eleştirdi, hükümeti güvenli bir seyahat modeli bulup kapıları açmaya çağırdı.

Turizmciler aralarında Türkiye’nin de bulunduğu kırmızı ve sarı ülkeler listesi “yeniden gözden geçirilmeli” dedi.

Sisteme göre kırmızı ışık tam yasaklı ülkeleri, sarı da dönüşte 10 gün karantina şartı konulan ülkeleri yansıtıyor. Sektörün güçlü pazar olarak gördüğü İspanya, Portekiz, Yunanistan sarı listede. Türkiye ise kırmızıda, tamamen yasaklı.

“Türkiye yeşil listeye alınmalı”

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan “Inspired” adlı seyahat acentasından Kate Harris, Türkiye’yi bir turist olarak çok sevdiğini; daha önce İçmeler, Kalkan gibi turizm merkezlerinde bulunduğunu söyledi. Şimdiyse turist göndermek bir yana dahi gidemediğinden şikayetçi. Arada, bir yazı komple atladıkları için elindeki Kalkan rezervasyonunu ikinci kez ertelemek zorunda kalmış.

Harris, “Türkiye neden kırmızı listede, hala anlamıyorum” dedi, şu an kırmızı listede tutulduğu için hiçbir İngiliz’in Türkiye’de tatil yapma konusunda emin olamayacağını belirtti.

Acenta temsilcisi, ailece Türkiye’de çok iyi fiyata tatil satın alabilen dört kişinin, sadece test masrafının dahi 1500 sterlin tuttuğunu hesapladı ve bunun çok anlamsız olduğunu söyledi.

İngiltere, kırmızı listede tuttuğu ülkelerden gelenleri daha uçaktan iner inmez 10 günlük otel karantinasına zorluyor. Üstelik bu kişiler 1750 sterlinden başlayan konaklama ücretini kendi cebinden ödüyor. Tatil masrafına eklenen bu maliyet, Türkiye’nin uygun fiyatlı bir tatil seçeceği olmasını imkansızlaştırıyor.

“18 ayda sıfır gelir”

Holiday Extras adlı işletmenin patronu Lindsay Garvey-Jones “18 ay, sıfır gelir” yazdığı pankartıyla mesajını iletmeye çalışıyordu. VOA Türkçe’nin sorusuna karşılık “buradaki bazı kimseler ev masraflarını dahi ödeyemedi” diyen Jones, işletme kredilerini altı aydır ödeyememekten yakındı.

Garvey-Jones, “Türkiye’ye turist gönderiyor musunuz” sorusuna, bu konuda şu an ne kadar çaresiz olduklarını anlatırken “Şu an hiçbir yere ne tatil, ne iş gezisi ne de akraba ziyareti yapılabiliyor” ifadesini kullandı. Türkiye’nin İngiltere pazarında çok önemli bir yer tutmasına rağmen şu an kırmızı listede olduğundan yakındı.

Garvey-Jones’a göre hükümet listeyi yeniden ele almak için verileri bir kez daha kontrol etmeli.

Sektöre destek amaçlı British Airways ve Virgin Atlantic gibi uçak şirketlerinden, üzerlerinde formayla gelen kabin ve uçuş ekipleri de vardı.

Kabin amiri Eliska Kelly bugün yarın, olumlu bir haber geleceğini umduğunu söyledi. Ona göre seyahatler, hem ülke hem de dünya için hayati derecede önemli. İngiltere hükümetinin sonunda bu kanıya varmasını bekliyor.

Sloganlar ve pankartlarla eylem yapanlar İngiltere’nin bu yazı pas geçmemesini hayati bir ihtiyaç olarak görürken başbakandan gelen açıklama “Bu yaz herhangi bir yazmış gibi olur diyemem” oldu.

Boris Johnson yurt dışına tatile çıkmanın yolunun tam aşılanmaktan geçebileceğini işaret ederek bunun seyahatlere yeniden başlamak için iyi bir fırsat olabileceğini savundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manuel şanzımanlı Suzuki Swift Hibrit Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatıManuel şanzımanlı Suzuki Swift Hibrit Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatı
Karpuzu bacaklarının arasında parçaladı, dünya rekoru kırdıKarpuzu bacaklarının arasında parçaladı, dünya rekoru kırdı
İngiltere 6 ülkeyi kırmızı listeye eklediİngiltere 6 ülkeyi kırmızı listeye ekledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emeklilikte kısa çalışma ödeneği prim günlerini uzattı

Emeklilikte kısa çalışma ödeneği prim günlerini uzattı

Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bahçesinde 751 çocuk cesedi kalıntısı bulundu

Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bahçesinde 751 çocuk cesedi kalıntısı bulundu

Askerlerin yargılanmasıyla ilgili yeni düzenleme Meclis'te kabul edildi

Askerlerin yargılanmasıyla ilgili yeni düzenleme Meclis'te kabul edildi

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

24 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

24 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Eski Türkiye güzelinin mirası 272 kişiye paylaştırıldı

Eski Türkiye güzelinin mirası 272 kişiye paylaştırıldı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi

Türkiye'de kaç kişide delta varyantı görüldü? Bakan Koca açıkladı

Türkiye'de kaç kişide delta varyantı görüldü? Bakan Koca açıkladı

Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Açıklamaları ortaya çıktı

Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Açıklamaları ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.