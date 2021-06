İngiliz Turizmciler Hükümeti Protesto Etti

İngiltere parlamentosunun önünde hükümete bayrak açan turizm sektörü işverenleri, uygulamadaki “trafik ışığı” modelini eleştirdi, hükümeti güvenli bir seyahat modeli bulup kapıları açmaya çağırdı.

Turizmciler aralarında Türkiye’nin de bulunduğu kırmızı ve sarı ülkeler listesi “yeniden gözden geçirilmeli” dedi.

Sisteme göre kırmızı ışık tam yasaklı ülkeleri, sarı da dönüşte 10 gün karantina şartı konulan ülkeleri yansıtıyor. Sektörün güçlü pazar olarak gördüğü İspanya, Portekiz, Yunanistan sarı listede. Türkiye ise kırmızıda, tamamen yasaklı.

“Türkiye yeşil listeye alınmalı”

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan “Inspired” adlı seyahat acentasından Kate Harris, Türkiye’yi bir turist olarak çok sevdiğini; daha önce İçmeler, Kalkan gibi turizm merkezlerinde bulunduğunu söyledi. Şimdiyse turist göndermek bir yana dahi gidemediğinden şikayetçi. Arada, bir yazı komple atladıkları için elindeki Kalkan rezervasyonunu ikinci kez ertelemek zorunda kalmış.

Harris, “Türkiye neden kırmızı listede, hala anlamıyorum” dedi, şu an kırmızı listede tutulduğu için hiçbir İngiliz’in Türkiye’de tatil yapma konusunda emin olamayacağını belirtti.

Acenta temsilcisi, ailece Türkiye’de çok iyi fiyata tatil satın alabilen dört kişinin, sadece test masrafının dahi 1500 sterlin tuttuğunu hesapladı ve bunun çok anlamsız olduğunu söyledi.

İngiltere, kırmızı listede tuttuğu ülkelerden gelenleri daha uçaktan iner inmez 10 günlük otel karantinasına zorluyor. Üstelik bu kişiler 1750 sterlinden başlayan konaklama ücretini kendi cebinden ödüyor. Tatil masrafına eklenen bu maliyet, Türkiye’nin uygun fiyatlı bir tatil seçeceği olmasını imkansızlaştırıyor.

“18 ayda sıfır gelir”

Holiday Extras adlı işletmenin patronu Lindsay Garvey-Jones “18 ay, sıfır gelir” yazdığı pankartıyla mesajını iletmeye çalışıyordu. VOA Türkçe’nin sorusuna karşılık “buradaki bazı kimseler ev masraflarını dahi ödeyemedi” diyen Jones, işletme kredilerini altı aydır ödeyememekten yakındı.

Garvey-Jones, “Türkiye’ye turist gönderiyor musunuz” sorusuna, bu konuda şu an ne kadar çaresiz olduklarını anlatırken “Şu an hiçbir yere ne tatil, ne iş gezisi ne de akraba ziyareti yapılabiliyor” ifadesini kullandı. Türkiye’nin İngiltere pazarında çok önemli bir yer tutmasına rağmen şu an kırmızı listede olduğundan yakındı.

Garvey-Jones’a göre hükümet listeyi yeniden ele almak için verileri bir kez daha kontrol etmeli.

Sektöre destek amaçlı British Airways ve Virgin Atlantic gibi uçak şirketlerinden, üzerlerinde formayla gelen kabin ve uçuş ekipleri de vardı.

Kabin amiri Eliska Kelly bugün yarın, olumlu bir haber geleceğini umduğunu söyledi. Ona göre seyahatler, hem ülke hem de dünya için hayati derecede önemli. İngiltere hükümetinin sonunda bu kanıya varmasını bekliyor.

Sloganlar ve pankartlarla eylem yapanlar İngiltere’nin bu yazı pas geçmemesini hayati bir ihtiyaç olarak görürken başbakandan gelen açıklama “Bu yaz herhangi bir yazmış gibi olur diyemem” oldu.

Boris Johnson yurt dışına tatile çıkmanın yolunun tam aşılanmaktan geçebileceğini işaret ederek bunun seyahatlere yeniden başlamak için iyi bir fırsat olabileceğini savundu.