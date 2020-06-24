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İngiliz uzmanlardan “ikinci dalga” uyarısı

24.06.2020 18:12 | Son Güncelleme

İngiltere'de kültür, turizm ve hizmet sektörünün büyük bir kısmı hafta sonundan itibariyle işbaşı yapmaya hazırlanırken uzmanlar ikinci dalga uyarısında bulundu.

İngiliz uzmanlardan “ikinci dalga” uyarısı

İngiltere COVID-19 salgını kapsamında aldığı önlemleri büyük ölçüde hafifletmeye hazırlanıyor. Ancak normalleşme hazırlıkları yapılırken uzmanlardan “gerçek bir ikinci dalga riskine karşı” da hazırlıklı olunması uyarısı geldi.

Bilim dergisi British Medical Journal’da 16 uzmanın imzasıyla yayımlanan açık mektupta “Britanya’da salgının geleceğini tahmin etmek zor olsa da elimizdeki mevcut kanıtlar farklı yerel bölgelerde vaka artışlarının olacağına ve ikinci dalganın gerçek bir risk olduğuna işaret ediyor” uyarısında bulunuldu.

Mektup, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un “ulusal kış uykusu” diye adlandırdığı ülke çapındaki tecrit uygulamalarında “sonun başlangıcına gelindiği” açıklamasıyla eşzamanlı olarak bugün yayımlandı.

Gevşetme uygulamaları sadece İngiltere'de

Hükümetin planına göre kültür, turizm ve hizmet sektörünün çok büyük bir kısmı 4 Temmuz’dan itibaren işbaşı yapacak. Bunların içinde publar, oteller, restoranlar, müzeler ve sanat galerileri de var. Ayrıca karantina uygulamasından başında tavsiye edilen iki metrelik sosyal mesafe uygulama tavsiyesi de bir metreye düşürülüyor.

Duyurulan gevşetme uygulamaları Birleşik Krallık’ı oluşturan dört devletin yalnızca biri olan İngiltere’de yürürlüğe girecek. Kendi özerk salgın politikaları ve önlemleri olan Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda ise kapsam dışı.

Muhalefetten tepki

Plan muhalefetin de tepkisini çekiyor. Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, hükümeti vakaların yükseldiği bölgelerde uygulanacak bir karantina planına hazır olmamakla ve vakaları izlemek için bir telefon uygulaması geliştirmeyi başaramamakla suçladı.

Parlementoda bugün kendisine yöneltilen bu eleştiriye Johnson, “Bu iş bitmiş ya da virüs yok olmuş gibi davranmayacağım. Tetikte olmalıyız ve yerel yönetimler hayati görevleri olan karantina uygulamalarını yürürlüğe sokmak konusunda desteklenecekler” diye yanıt verdi.

COVID-19 salgınında Avrupa kıtasındaki en fazla ölümün yaşandığı Britanya’da koronavirüs kaynaklı 43 bin ölüm kaydedildi.

Ancak bu sayının fark edilemeyen ölümlerle birlikte 60 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

AFP, Reuters / DBN,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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