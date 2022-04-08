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  4. İngiliz uzmanlardan tavsiye: 'Bel çevresini boyunuzun yarısının altında tutun'

İngiliz uzmanlardan tavsiye: 'Bel çevresini boyunuzun yarısının altında tutun'

08.04.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de sağlık alanında verilecek tavsiyeleri belirleyen Ulusal Sağlık ve Bakımda Mükemmelik Enstitüsü (NICE), insanların bel çevresi ölçüsünü, boyun yarısından az tutmaya teşvik edilmesini önerdi. Karın çevresindeki yağlanma, Tip 2 diyabet, yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve felç geçirme riskini artırıyor.

İngiliz uzmanlardan tavsiye: 'Bel çevresini boyunuzun yarısının altında tutun'

Kuruluşa göre Vücüt Kitle Endeksi de hala faydalı bir ölçüt olsa da, bu yöntemde karın çevresindeki kilolar hesaba katılmıyor.

Karın çevresindeki yağlanma, Tip 2 diyabet, yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve felç geçirme riskini artırıyor.

NICE'nin yayımladığı taslak rehberde, Hint, Pakistanlı, Bangladeşli ve siyahların karın çevresindeki yağlanmaya daha yatkın oldukları belirtiliyor.

Bu etnik grupların vücut kitle endeksi ölçümünde ve sağlık risklerinin belirlenmesinde obezite sınırının daha aşağı çekilmesi tavsiye ediliyor.

Ancak NICE sağlıklı sınırlardaki vücut kitle endeksine sahip kişilerin, bel çevresinde fazla kilolu olabileceği uyarısında bulunuyor.

Yeni rehberde aşırı kilolu ya da obez olanları belirlemek için "Bel kalınlığını en alttaki kaburga ve kalçanın en üst bölümü arasında kalan alanı, doğal bir şekilde nefes verdikten sonra bir mezurayla ölçün" deniliyor.

Rehberde, bel kalınlığı ve boy oranlamasının, erkekler, kadınlar, tüm etnik gruplar ve kaslı yetişkinler için kullanılabileceği ifade ediliyor.

Ancak bel ölçümlerinin vücüt kitle endeksi 35'in üzerinde olanlar, hamile kadınlar ve iki yaşın altındaki çocuklar için doğru olmayacağı vurgulanıyor.

Bazı uzmanlar da, bel çevresi ölçümünün çok kısa ya da yaşlanmayla birlikte boyu kısalmış olabilecek 60 yaşının üzerindekilerde işe yaramayacağını düşünüyor.

NICE rehberini hazırlayan komitede yer alan obezite, diyabet ve endokronoloji uzmanı Prof. Rachel Batterham ise "Bel çevresinde artan yağlanma oranı, aralarında Tip 2 diyabet ve kalp hastalıklarının da bulunduğu çeşitli riskleri artırıyor" dedi.

Batterham "Bel ve boy oranlaması, yüksek riskli insanların belirlenmesinde işe yarayabilecek, basit, kullanımı kolay bir yöntem" diye de ekledi.

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İngiltere
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