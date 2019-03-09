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İngiliz Vatandaşı Işid Gelininin 3. Bebeği De Öldü

09.03.2019 08:17 | Son Güncelleme

IŞİD gelini olarak tanınan ve İngiltere'nin ülkeye geri almak istemediği Şamima Begüm'ün, 3. bebeğinin de hayatını kaybettiği duyuruldu.

İngiliz Vatandaşı Işid Gelininin 3. Bebeği De Öldü

IŞİD gelini olarak tanınan ve İngiltere'nin ülkeye geri almak istemediği Şamima Begüm'ün, 3. bebeğinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Suriye’nin kuzeyinde bir mülteci kampında ilk olarak, İngiliz The Times muhabirinin 9 aylık hamileyken ulaştığı Şamima Begüm röportajdan bir kaç gün sonra doğum yapmış ve bebeğini İngiltere’de ailesinin yanında büyütmek istediğini söylemişti.

Şamima Begüm’ün Işid’e katılmış olmasına karşın böyle bir istekte bulunması İngiltere’yi birbirine katmıştı. Pişman olmadığını söylüyor, Işid’in kestiği insan kafalarını gördüğünde birşey hissetmediğini anlatıyordu. Tüm olanlara rağmen soğukkanlı bir ifadeyle evine dönmek istemesi, İngiltere’de tepkiyle karşılandı. İçişleri Bakanı Sacit Cavit, "Gelmemesi için elimden geleni yaparım" dedi ve pasaportunu iptal edip vatandaşlıktan çıkardı.

Herşeye rağmen bir bebeği olduğu ve en azından bebek için bir şans daha verilmesi gerektiğini savunan başta ailesi olmak üzere bazı İngilizler, şimdi bebeğin ölüm haberiyle sarsıldı. Üstelik bu Şamima’nın savaş bölgesi koşullarında kaybettiği üçüncü bebekti.

Suriye Demokratik Güçleri olarak anılan grubun lideri yaptığı açıklamada, bebeğin ölümünü doğruladı ve konu uluslararası basına yansıdı. İki haftalık bebek, iddiaya göre akciğer iltihaplanması nedeniyle ölmüştü.

Bangladeş asıllı bir göçmen ailenin Londra’da doğup büyüyen kızları Şamima Begüm, 2015’de yanında iki arkadaşıyla, Türkiye üzerinden Suriye’ye ulaşmış ve burada Işid’e katılmıştı. O zamanlar 15 yaşında bir lise öğrencisiydi.

Hollanda asıllı eşinin, “İngiltere iptal ettiyse benle Hollanda’ya gelir” demesi, haberlerde yer alırken bir anda bebeğin öldüğü haberi geldi.

İngiltere’nin Pakistan asıllı Müslüman İçişleri Bakanı Sacit Cavit, konuyla ilgili üzüntüsünü bildirdi.

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