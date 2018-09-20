İngiliz ve Fransız jetlerinden Rus uçaklarına engelleme

LONDRA (AA) - İngiliz ve Fransız hava kuvvetlerine ait jetlerin, Kuzey Denizi üzerinde İngiltere hava sahasına giren Rus uçaklarını engellediği iddia edildi.
İngiliz Sky News televizyonunun haberine göre, Kuzey Denizi üzerinde İngiltere hava sahasına giren Rus uçaklarını engelledi.
Operasyon Typhoon tipi bir savaş uçağı ile bir Airbus Voyager tanker uçağının İngiltere’nin Newcastle kentinden yerel saatle 15.00'de kalkmasıyla başladı. İngiliz uçaklarını bir Fransız savaş uçağı ile tanker uçağı takip etti.
Haberde, Rus uçaklarının sayısına ve tipine ilişkin bilgiye yer verilmedi.
İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) de "devam eden bir operasyon" ile ilgili yorum yapmayacağını açıkladı.
Sky News, yaklaşık 45 dakika süren operasyonun ardından İngiliz ve Fransız uçaklarının peş peşe üslerine döndüğünü bildirdi.
RAF jetleri, geçen ay Karadeniz üzerinde Romanya'ya yakın bir bölgede Rus uçaklarına iki defa engelleme uygulamıştı.
Rus iş adamının yatı 670 bin litre akaryakıt aldı
İstanbul'da haftasonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! 25 Eylül Salı gününe dikkat!
DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!
İnsanlar korkudan yanına dahi yaklaşamıyordu! Sonuca akrabaları bile şaşıp kaldı
Ünlü golcü: 25'ime kadar 700 kadınla yattım, 20'si çok ünlüydü
Sahte çocuk doktoru iddiası sosyal medyayı salladı! Gözaltına alındı...
Meclis'in yeni hali ilk kez görüntülendi! Artık o bölüm yok
Suriye'ye kötü haber: Yarım asır sürebilir
Telefon almadan mutlaka bakın! İşte dünyanın en çok satan telefon markaları
Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi
iOs 12 yükleyenler dikkat! Sizin de başınıza gelmiş olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum