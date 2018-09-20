İngiliz ve Fransız jetlerinden Rus uçaklarına engelleme

LONDRA (AA) - İngiliz ve Fransız hava kuvvetlerine ait jetlerin, Kuzey Denizi üzerinde İngiltere hava sahasına giren Rus uçaklarını engellediği iddia edildi.

İngiliz Sky News televizyonunun haberine göre, Kuzey Denizi üzerinde İngiltere hava sahasına giren Rus uçaklarını engelledi.

Operasyon Typhoon tipi bir savaş uçağı ile bir Airbus Voyager tanker uçağının İngiltere’nin Newcastle kentinden yerel saatle 15.00'de kalkmasıyla başladı. İngiliz uçaklarını bir Fransız savaş uçağı ile tanker uçağı takip etti.

Haberde, Rus uçaklarının sayısına ve tipine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) de "devam eden bir operasyon" ile ilgili yorum yapmayacağını açıkladı.

Sky News, yaklaşık 45 dakika süren operasyonun ardından İngiliz ve Fransız uçaklarının peş peşe üslerine döndüğünü bildirdi.

RAF jetleri, geçen ay Karadeniz üzerinde Romanya'ya yakın bir bölgede Rus uçaklarına iki defa engelleme uygulamıştı.

