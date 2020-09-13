İngiliz Yardım Kuruluşu Çalışanının İran'daki Duruşması Ertelendi

İran asıllı İngiliz yardım çalışanı Nazenin Zeghari Ratcliffe’nin İran’da yargılandığı dava ertelendi. Ertelenme kararını Ratcliffe’nin avukatı duyurdu.

Ertelemenin gerekçesine ilişkin olarak henüz İran yargısından herhangi bir açıklama yapılmış değil.

Thomson Reuters Vakfı adına çalışan Ratcliffe, 2016 yılının Nisan ayında Tahran’da İngiltere’ye dönmek üzereyken havalimanında gözaltına alınmıştı.

O tarihten bu yana İran’da tutuklu bulunan yardım kuruluşu çalışanı hakkında İran’da rejimi yıkmaya yönelik planlar yapmak suçlamasıyla yargı süreci devam ediyor.

Hem Thomson Reuters Vakfı hem de Ratcliffe’nin ailesi tüm bu iddiaları reddediyor. İran Devlet Televizyonu, geçtiğimiz hafta mahkemede Ratcilffe hakkında yeni suçlamaların da olacağı bilgisini yayınlamıştı.

