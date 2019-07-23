HABER

İngiliz yarış atı Çağrıbey'i çalıp, kesenler her yerde aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 16:17 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir çiftlikten çalınan İngiliz yarış atı Çağrıbey'i ormanlık alanda etleri için keserek öldüren şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir çiftlikten çalınan İngiliz yarış atı Çağrıbey'i ormanlık alanda etleri için keserek öldüren şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı. Polis, bölgedeki çiftlik evleri ile villaların kamera görüntülerini mercek altına alırken, atı şimdiki sahiplerine hediye eden Göksel Bozdağ, "Herkesin sevdiği asil bir at olan Çağrıbey, canice öldürülmeyi hak etmedi. Bu bizi çok üzdü" dedi, Göksel Bozdağ, Çerkezköy'ün Ambardere mevkiinde çiftlikleri bulunan İrfan Ak ve kardeşi Harun Ak'a, İstanbul Veliefendi Hipodurmu'ndaki yarışlar başta olmak üzere katıldığı çeşitli koşularda dereceler elde eden ve 2015 yılının sonunda emekliye ayrılan İngiliz yarış atı 8 yaşındaki Çağrıbey'i hediye etti. Çiftliklerindeki diğer atların yanına koyulan Çağrıbey, geçen cuma günü kayboldu. Ak Kardeşler ile çiftlik çalışanları, çevrede yaptıkları aramalarda atın izine rastlamadı. Dün akşam ise çobanlar, çiftliğe yaklaşık 500 metre mesafedeki ormanlık alanda parçalanmış bir at buldu. Durumu Harun Ak'a bildirdi. Ak, gittiği bölgede sadece kafa kısmı kalan atı, anlındaki beyaz renkten tanıdı. Atın, kesilerek öldürüldükten sonra parçalandığı ve iç organları ile bacaklarının alındığı belirlendi. İrfan Ak ve Harun Ak, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, şikayetçi oldu. Araştırma başlatan polis, bölgedeki çiftlik evleri ile villaların güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye aldı. Polis, şüphelileri belirleyerek yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Çağrıbey'in ilk sahibi sahibi olan Göksal Bozdağ, hediye ettiği atın öldürülmesinden büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Bozdağ, "Çağrıbey uzun yıllar koştu ve başarılı sonuçlar elde etti. Herkes onu çok seviyordu. Asil bir attı. Olayı duyduğumda çok üzüldüm. Koşularında ilgiyle izlenen atın sonu böyle olmamalıydı. Çağrıbey, canice öldürülmeyi hak etmedi. Bu bizi çok üzdü. Bunu yapanların bulunup, cezalandırılmasını istiyorum" dedi. İrfan Ak da "Çağrıbey'i çok sevdik ve onu çiftliğimizdeki atlarımızın yanına getirdik. Çocuklar biniyorlardı. Çok seviliyordu. Cuma günü ortadan kayboldu. Ormanlık alanda kesilmiş ve etleri alınmış olarak bulundu. Bunu yapanların cezalandırılmasını istiyoruz. Şikayetçi olduk" diye konuştu.

PARTNERBöyle görüntülendi! Soluğu ailesinin yanında aldıBöyle görüntülendi! Soluğu ailesinin yanında aldı
Kepçeyle define arayan 6 kişiye suçüstüKepçeyle define arayan 6 kişiye suçüstü
Sultangazi’de yaşanan kadın cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildiSultangazi’de yaşanan kadın cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamile kediyi pitbullun önüne atıp parçalattılar

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Son dakika! Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Bilecik'te bıçaklı kavga! İki grup birbirine girdi: Yaralılar var

İki grup birbirine girdi: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.