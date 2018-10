İngiliz yarış atı ve tayının hırsızların elinden kaçtığını iddia etti

ADANA, (DHA)- ADANA'da çalındığı iddia edilen dişi İngiliz yarış atı 'Tell Me Mama' ve 6 aylık tayı, ahırdan 4 kilometre uzakta bulundu. Atların sahibi Mustafa Katar, hayvanların kendi başlarına ahırdan gitmeyeceğini, hırsızların elinden kaçtığını öne sürdü.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin altındaki ahırda beslediği 9 yaşındaki İngiliz atı 'Tell Me Mama' ile 6 aylık tayına yem vermek için gece ahıra inen Mustafa Katar, hayvanları göremeyince durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polislerle karakola giden Katar, atlarının bulunması için müracaatta bulundu. Atların ahırdan kendi başlarına çıkamayacakları ve bağlı olduklarını anlatan Katar, hayvanların çalındığını iddia etti.

800 BİN LİRA DEĞERİNDE

Karakoldan çıktıktan sonra otomobiliyle mahallenin çevresinde atları aramaya çıkan Katar, ahırın 4 kilometre uzağında Tell Me Mama ve tayını buldu. Atların yularlarından çıkarak hırsızların elinden kaçtığını iddia eden Katar, hayvanların korkmuş halde bulduğunu aktardı. Ahıra geri getirdiği kısrak ve tayını elleriyle besleyen Katar, ikisinin maddi değerinin 800 bin lira olduğunu belirtti.