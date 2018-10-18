HABER

İngiliz yarış atı ve tayının hırsızların elinden kaçtığını iddia etti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 10:37 | Son Güncelleme

ADANA'da çalındığı iddia edilen dişi İngiliz yarış atı 'Tell Me Mama' ve 6 aylık tayı, ahırdan 4 kilometre uzakta bulundu.

ADANA, (DHA)- ADANA'da çalındığı iddia edilen dişi İngiliz yarış atı 'Tell Me Mama' ve 6 aylık tayı, ahırdan 4 kilometre uzakta bulundu. Atların sahibi Mustafa Katar, hayvanların kendi başlarına ahırdan gitmeyeceğini, hırsızların elinden kaçtığını öne sürdü. Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin altındaki ahırda beslediği 9 yaşındaki İngiliz atı 'Tell Me Mama' ile 6 aylık tayına yem vermek için gece ahıra inen Mustafa Katar, hayvanları göremeyince durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polislerle karakola giden Katar, atlarının bulunması için müracaatta bulundu. Atların ahırdan kendi başlarına çıkamayacakları ve bağlı olduklarını anlatan Katar, hayvanların çalındığını iddia etti. 800 BİN LİRA DEĞERİNDE Karakoldan çıktıktan sonra otomobiliyle mahallenin çevresinde atları aramaya çıkan Katar, ahırın 4 kilometre uzağında Tell Me Mama ve tayını buldu. Atların yularlarından çıkarak hırsızların elinden kaçtığını iddia eden Katar, hayvanların korkmuş halde bulduğunu aktardı. Ahıra geri getirdiği kısrak ve tayını elleriyle besleyen Katar, ikisinin maddi değerinin 800 bin lira olduğunu belirtti.

PARTNERRüyanızda eğer sarhoş olduğunuzu görürseniz...Rüyanızda eğer sarhoş olduğunuzu görürseniz...
Milli takım antrenörünün ölüm nedeni, aort damarı yırtılmasıMilli takım antrenörünün ölüm nedeni, aort damarı yırtılması
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, park halindeki araçlara çarpıp takla attıEhliyetsiz ve alkollü sürücü, park halindeki araçlara çarpıp takla attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı için konsoloslukta yapılan aramada kırmızı leke detayı

Cemal Kaşıkçı için konsoloslukta yapılan aramada kırmızı leke detayı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

Terim'in alacağı ücret dudak uçuklattı!

Terim'in alacağı ücret dudak uçuklattı!

Trafik cezalarının artırılması teklifi Meclis'te kabul edildi

Trafik cezalarının artırılması teklifi Meclis'te kabul edildi

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burun ameliyatında hayatını kaybetti! Şok rapor

Burun ameliyatında hayatını kaybetti! Şok rapor

Elena'nın eşi konuştu! 'Görevim ölenlerin eşlerini...'

Elena'nın eşi konuştu! 'Görevim ölenlerin eşlerini...'

Duvara vurup yardım istemişti! Antrenörün ölüm nedeni belli oldu

Duvara vurup yardım istemişti! Antrenörün ölüm nedeni belli oldu

Marmaris'te pastırma yazı başladı

Marmaris'te pastırma yazı başladı

İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay! Kız çocuğu evde bir saat boyunca can çekişti...

İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay! Kız çocuğu evde bir saat boyunca can çekişti...

Uber sürücüsü ile taksici birbirine girdi!

Uber sürücüsü ile taksici birbirine girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.