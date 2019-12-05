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İngiliz yazar, 435 gündür yardım için yürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 10:34 | Son Güncelleme

İNGİLTERE vatandaşı maceracı yazar Tom Fremantle (50), ülkesinden başladığı yardım yolculuğunda yürüyerek Bursa'nın İnegöl ilçesine geldi. Dünya gezisi için 435 gündür yürüyen Fremantle, 26 bin kilometrelik yürüyüşünü 3,5 yılda tamamlamayı planladığını söyledi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- İNGİLTERE vatandaşı maceracı yazar Tom Fremantle (50), ülkesinden başladığı yardım yolculuğunda yürüyerek Bursa'nın İnegöl ilçesine geldi. Dünya gezisi için 435 gündür yürüyen Fremantle, 26 bin kilometrelik yürüyüşünü 3,5 yılda tamamlamayı planladığını söyledi.

Tom Fremantle, İngiltere'den başladığı yolculukta Bursa'nın İnegöl ilçesine ulaştı. Günde 32 kilometre yürüyen ve bu şekilde İngiltere'den Bursa'ya kadar gelen Fremantle, bundan sonraki rotasını ise Mersin olarak belirledi. Mersin'in ardından ise Afrika'ya geçecek olan Fremantle, daha önce yaptığı üç yolculuğu hakkında da kitaplar yazdı.

İnegöl ilçesinde basın mensuplarına tercüman aracılığıyla bilgiler veren Tom Fremantle, "Daha önce Amerika’yı bir uçtan bir uca yürüdüm. Bütün yürüyüşüm 3,5 yıl sürecek. 435 gündür yürüyorum. Kiliselerden lokantalara, berber dükkanlarından at ve sığır çiftliklerine varana kadar her yerde konakladım. Ne yazık ki, insanlar birbirlerinden giderek korkuyorlar. Ama yoldaki önceki tecrübelerime dayanarak söylüyorum, insanlar bana muazzam bir nezaket gösterdi. Bence birbirimize düşündüğümüzden çok daha fazla güvenebiliriz. Dünya yürüyüşünde, benim için çok şey ifade eden üç hayır kurumu için para topluyorum. Bunlar, alzheimer derneği, bulmaca merkezi ve köpek hastanesi. Büyük bir atlet değilim ama yürüme dayanıklılığa sahibim. Benim sloganım ‘Asla durmak yok.’ Eşyalarımı küçük bir yürüyüş arabasında taşıyorum. Herhangi bir rekoru kırmaya çalışmıyorum. İnegöl’den sonraki yolcuğum Mersin’e kadar sürecek" ifadelerini kullandı.

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