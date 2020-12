İngiliz yazar John Le Carré hayatını kaybetti

Dünya çapında okur kitlesine sahip olan yazar 25 roman yazmıştı.Casusluk romanlarının ustası olarak kabul edilen İngiliz yazar John Le Carré'in cumartesi akşamı yaşamını sürdürdüğü Cornwall'da hayatını kaybettiği bildirildi. Ailesinden yapılan açıklamada, yazarın ölüm nedeninin zatürre olduğu ancak rahatsızlığının koronavirüs kaynaklı olmadığı belirtildi.

Kariyeri boyunca 25 roman ve bir de otobiyografi kaleme alan İngiliz yazarın kitapları dünya genelinde 60 milyondan fazla satılmıştı. Casusluk türüne damga vuran Le Carré romanlarında özellikle Soğuk Savaş dönemini ele alıyordu.

Le Carré "The spy who came in from the cold" (Soğuktan Dönen Casus) adlı romanıyla 1963 yılında dünya çapında üne kavuştu. Sadece bu kitabı dünya genelinde 20 milyon adet satıldı. Romanın daha sonra filmi de çekildi. Kitabı Batı Almanya'nın o dönemki başkenti Bonn'da bulunan İngiltere Büyükelçiliği'nde çalıştığı sırada yazan Le Carré, kendisinin de bu dönemde casusluk faaliyetleri yürüttüğünü yıllar sonra itiraf etmişti. Kitapta da Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nde (DDR) casusluk ağı kuran İngiliz bir ajanın hikayesi ele alınıyordu. Le Carré, İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6'teki görevinin 1964 yılında sona erdiğini açıklamış ve "Zaten ben de kötü bir casustum" ifadelerini kullanmıştı.

Güncel siyasi konulardaki fikirlerini de kamuoyu ile paylaşan Le Carré İngiltere'nin AB'den ayrılmasına karşı çıkmış ve Başbakan Boris Jonhson'u sık sık eleştirmişti. Le Carré'in dört oğlu ve 13 torunu bulunuyor.

AFP,DW/BÖ,BK

