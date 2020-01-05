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  4. İngilizce Dublajlı Ni No Kuni filmi çok yakında

İngilizce Dublajlı Ni No Kuni filmi çok yakında

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.01.2020 16:07 | Son Güncelleme

Ni No Kuni serisi, oyun dünyasının tatlı isimlerinden biri haline geldi. Görünen o ki Netflix, bu seriye farklı bir hayat vermek için kolları sıvadı.

İngilizce Dublajlı Ni No Kuni filmi çok yakında

Oyun için en son 2018 yılında Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom piyasaya çıkmıştı. İlk isim ise Ni No Kuni: Wrath of the White Witch olarak karşımıza çıkmıştı. Wrath of the White Witch, aynı zamanda Switch platformunda da görüldü.

16 Ocak tarihinde Netflix, oyunun filmini İngilizce dublajlı olarak takipçileriyle buluşturacak. Film, Ağustos 2019 yılında Japonya’da vizyona girmişti. Film, Spirited Away filminde çalışan Studio Ghibli animatörü Yoshiyuki Momose tarafından yönetildi. Momose ayrıca Ni No Kuni serisindeki iki oyunda da çalıştı.

Filmde, arkadaşlarının hayatını kurtarmak için büyülü bir arayışa giren iki gencin hikayesi anlatılıyor. Tabii bu yolculukta karşılaştıkları aşk, onlar için işleri bayağı karıştıracak.

Filmden çok oyun serisiyle ilgilenenlere güzel haber ise üçüncüsünün yolda olduğu. Henüz ortada net bir detay yok. Ancak sevgili Level 5, bu yıl içerisinde yaz aylarında bilgileri paylaşacağını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
ni no kuni Netflix

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