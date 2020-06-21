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  4. İngilizce kursunda dehşet! Sınıfta çantasından pompalı tüfeği çıkartıp ateş etti

İngilizce kursunda dehşet! Sınıfta çantasından pompalı tüfeği çıkartıp ateş etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2020 13:53 | Son Güncelleme

Bursa’da Ferhat T. (18), İngilizce kursundaki sınıfta, yanında getirdiği pompalı tüfeği çantasından çıkararak, tavana ateş etti. Panikleyen kursiyerler, binadan koşarak çıkarken, Ferhat T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi’ndeki İngilizce kursu verilen binada meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ferhat T., büyük çantayla kursa gelerek, sınıfa girdi.

POMPALI TÜFEĞİ ÇANTASINDAN ÇIKARTTI

Arkadaşları tarafından moralinin bozuk olduğu gözlenen Ferhat T., ders arasında çantasından pompalı tüfek çıkardı. Bu sırada sınıfta olan kursiyerler, panikleyip, binadan koşarak çıktı. Sınıfta yalnız kalan Ferhat T., pompalı tüfekle tavana bir el ateş etti.

Silah sesini duyan binadaki herkes, korkuyla dışarı çıktı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, Ferhat T.’yi gözaltına alarak, pompalı tüfeğe de el koydu.

Emniyete götürülen Ferhat T.’nin pompalı tüfeği nereden bulduğu araştırılıyor.

(DHA)

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