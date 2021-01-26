İngilizce Öğretmeni Dünya Çocuklarını Çevrimiçi Derste Buluşturuyor

Dünyayı etkisi altına alarak insanların yaşam şartlarını ve alışkanlıklarını değiştiren Corona salgını, eğitim sistemini de yakından etkiledi. Okulların kapanmasıyla birlikte dünya genelinde milyonlarca öğrenci derslerine internet üzerinden evlerinden katılmak zorunda kaldı. Gaziantep’te yaşayan İngilizce öğretmeni Zehra Sarı, pandemi sürecinin öğrenciler üzerinki olumsuz etkilerini en aza indirmek adına, internet üzerinden işlediği derslerine dünyanın birçok ülkesinden öğrencileri dahil ederek çeşitli etkinliklerle dersleri daha keyifli hale getiriyor. Ailevi nedenlerden dolayı okuldan uzaklaşan Zehra Sarı, yıllar sonra eğitim hayatına tekrar başlayarak dışarıdan katıldığı derslerle 24 yaşında üniversiteyi kazandı. İngilizce öğretmeni olarak ders vermeye başlayan Sarı, eğitimde kendi yaşadığı sorunları öğrencileri yaşamasın diye pandemiye rağmen çeşitli projeleri derslerine dahil ederek başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. VOA Türkçe’ye konuşan İngilizce Öğretmeni Sarı, doğru çalışma ve azimle hareket edildiği sürece hiç bir şeyin eğitime engel olamayacağını ifade ederek ‘’Çocukken beşinci sınıfa kadar okuyabildim. Gerek ailevi durum gerekse maddi imkânlardan dolayı okula gidemedim. 24 yaşında tekrar okula başladım. Açıktan ortaokul, liseyi bitirdikten sonra üniversite sınavıyla İngilizce dil bölümünü örgün olarak okudum. Ben çok zor şartlarda eğitimimi tamamladım. İnsanların gerçekten çalışarak başarılı olacaklarına inanıyorum çünkü ben de sıfırdan başlayarak bu noktaya geldim. Şimdi benim gibi zorlanan çocuklara örnek olmak ve eğitimlerinden geri kalmamaları için onlara yardımcı olmak adına, eğitimde farklı bakış açıları geliştirerek çalışmalarımı sürdürmekteyim. Bu çalışmaları farklı projelerde hayata geçiriyorum’’ dedi.

‘’Pandemi bizi olumlu etkiledi’’ İnternet üzerinden işlediği derslere yabancı ülkelerdeki çocukları dahil ettiği için kendi öğrencilerinin pratik yaparak dili daha iyi öğrendiğini vurgulayan Zehra Sarı, ‘’Pandemi süreci bizi olumlu yönde etkiledi. Uzaktaki her ülkeye internet üzerinden online olarak ulaşabiliyoruz. Oradaki çocuklarla kendi çocuklarımızı bir araya getirebiliyoruz. Bu şekilde çocuklarımız karşılıklı kültür kaynaşması içerisinde girebiliyor. Bilindiği üzere yabancı diller konuşarak öğrenilir. Bu şekilde öğretmeni olduğum İngilizce dilini o dili konuşanlarla çocukları konuşturunca öğrenmeleri daha hızlı ve etkili oluyor. Türkiye’de yabancı dil öğrenmenin biraz daha gerilerde olmasının nedeni etkileşimin az olmasıdır. Ben de bu engeli ortadan kaldırmak adına İspanya, Romanya, Filistin, Yunanistan, Polonya, Endonezya gibi ülkelerle ‘online’ bağlantı üzerinden öğrencilerimi bir araya getiriyorum. Bu şekilde çocuklarımız eğlenceli vakit geçirmenin yanı sıra dil öğrenmiş oluyorlar. Proje kapsamında çeşitli etkinliklerimiz de oluyor. Her ay farklı bir ünlüyü yayınımıza konuk alıyoruz. Çocuklarımız onlarla ‘online’ olarak söyleşi yapıyorlar, onlara gösteriler yapıyorlar’’ ifadelerini kullandı.

‘’Suriyeli çocuklara savaşın etkilerini unutturmak için etkinlikler yapıyoruz’’ 2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaş sonrası ülkelerini terk ederek Gaziantep’e sığınan Suriyeli mültecilerin çocuklarını da derslerine dahil ettiklerini ifade eden Sarı, ‘’Bu süreç boyunca okulumuzdaki Suriyeli öğrencilere de ulaşmaya çalışıyoruz. Onlar ülkelerindeki iç savaştan kaçarak bizlere sığındılar. Savaşta çok büyük bir trajedi yaşadılar. Savaşı görmüş, şahit olmuş çocuklar hala adaptasyon sorunu yaşıyorlar. O yaşamış oldukları trajediyi biraz olsun unutturmak adına bu şekilde farklı etkinlikler yapmaya çalışıyoruz’’ diye konuştu. “Derslerin zorluğu etkinliklerle eğlenceli hale geliyor’’ İnternet üzerinden işlenen derslerin zorluğunu çeşitli aktivitelerle zevkli hale getirdiklerini belirten 5. sınıf öğrencisi Esma Güler, “Pandemi sürecinden dolayı okullar evlere taşındı. Biz de derslerimizi internet üzerinden yürütüyoruz. Derslerimizi işlerken biraz zorlanıyoruz ama öğretmenimiz sayesinde kolaylaşıyor. İnternet üzerinden girdiğimiz derslerde Endonezya, İspanya, Romanya ve Filistin gibi birçok ülke ile konuşuyoruz. Bu şekilde hem yabancı dilimizi geliştiriyoruz hem de karşılıklı kültürlerimizi birbirimize tanıtmış oluyoruz’’ ifadelerini kullandı.